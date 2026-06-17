Poker Inghilterra e Croazia ko: Kane scatenato! Baturina, perla inutile

Termina con un pirotecnico 4-2 la sfida tra Inghilterra e Croazia valida per il primo turno del Gruppo L dei Mondiali 2026. Fuochi d'artificio già nella prima frazione di gioco. Al 9' ingenuità di Modric che non si accorge dell'arrivo alle sue spalle di Noni Madueke e lo atterra nella propria area di rigore: dal dischetto Kane si fa ipnotizzare da Livakovic che, però, si muove in anticipo e non ha i piedi sulla linea, motivo per cui il Var indica che il penalty si deve ripetere. L'attaccante del Bayern Monaco stavolta non sbaglia: palla da una parte, portiere dall'altra e gara sbloccata. Al 36', però, arriva il pareggio della selezione di Dalic con un destro potente dalla distanza del calciatore del Como Baturina. Poco dopo è ancora Kane a portare nuovamente avanti la Nazionale dei Tre Leoni, mentre in pieno recupero Musa ristabilisce l'equilibrio e manda le squadre negli spogliatoio sul punteggio di 2-2. La gara è ricca di emozioni da una parte e dall'altra e così al rientro in campo il copione rimane lo stesso: stavolta è Bellingham a gonfiare la rete e portare la formazione di Tuchel in vantaggio per la terza volta. La Croazia cerca in tutti i modi di bucare ancora Pickford ma nel momento di maggiore sforzo ecco che in ripartenza colpisce ancora l'Inghilterra che la chiude definitivamente con Rashford, entrato a metà secondo tempo. Al triplice fischio del francese Turpin il punteggio sul tabellone dell'AT&T Stadium dice 4-2. Nella prossima giornata l'Inghilterra sfiderà il Ghana (23 giugno, ore 22), mentre la Croazia avrà il Panama (24 giugno, ore 1).
Inghilterra-Croazia 4-2: la cronaca del match
Ritmi bassi in avvio di partita. L'Inghilterra tiene in mano il pallino del gioco, ma non crea pericoli dalle parti di Livakovic. Il match si stappa al 9' con Modric che manda a terra Madueke in area e regala ai Tre Leoni la chance di andare avanti dal dischetto. Dagli undici metri si presenta Kane, che si fa ipnotizzare da Livakovic, ma Turpin fa ripetere il rigore per un movimento anticipato del portiere croato. Kane non trema e porta avanti l'Inghilterra al 12'. Le squadre si allungano e la Croazia rischia più volte in contropiede, ma trova il pareggio al 36' con un grande destro a giro del centrocampista del Como Baturina. L'1-1 regge poco più di cinque minuti: su angolo di Rice è Kane a firmare il 2-1 al 42'. Nel recupero altro lampo degli uomini di Dalic, che riacciuffano l'Inghilterra al 50' con il timbro di Musa.
In uscita dagli spogliatoi la squadra di Tuchel trova il vantaggio per la terza volta con una prepotente percussione di Bellingham che mette dentro il 3-2 al 47'. I ritmi si abbassano drasticamente e l'undici inglese entra in gestione, cercando senza insistenza il doppio vantaggio. Croazia in difficoltà fisica e non più in grado di andare al pressing con l'intensità della prima frazione. Nel finale ci prova in qualche modo ma Rashford segna il 4-2 della sicurezza in contropiede e consegna all'Inghilterra i tre punti.