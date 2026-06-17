Poker Inghilterra e Croazia ko: Kane scatenato! Baturina, perla inutile

Termina con un pirotecnico 4-2 la sfida tra Inghilterra e Croazia valida per il primo turno del Gruppo L dei Mondiali 2026. Fuochi d'artificio già nella prima frazione di gioco. Al 9' ingenuità di Modric che non si accorge dell'arrivo alle sue spalle di Noni Madueke e lo atterra nella propria area di rigore: dal dischetto Kane si fa ipnotizzare da Livakovic che, però, si muove in anticipo e non ha i piedi sulla linea, motivo per cui il Var indica che il penalty si deve ripetere. L'attaccante del Bayern Monaco stavolta non sbaglia: palla da una parte, portiere dall'altra e gara sbloccata. Al 36', però, arriva il pareggio della selezione di Dalic con un destro potente dalla distanza del calciatore del Como Baturina. Poco dopo è ancora Kane a portare nuovamente avanti la Nazionale dei Tre Leoni, mentre in pieno recupero Musa ristabilisce l'equilibrio e manda le squadre negli spogliatoio sul punteggio di 2-2. La gara è ricca di emozioni da una parte e dall'altra e così al rientro in campo il copione rimane lo stesso: stavolta è Bellingham a gonfiare la rete e portare la formazione di Tuchel in vantaggio per la terza volta. La Croazia cerca in tutti i modi di bucare ancora Pickford ma nel momento di maggiore sforzo ecco che in ripartenza colpisce ancora l'Inghilterra che la chiude definitivamente con Rashford, entrato a metà secondo tempo. Al triplice fischio del francese Turpin il punteggio sul tabellone dell'AT&T Stadium dice 4-2. Nella prossima giornata l'Inghilterra sfiderà il Ghana (23 giugno, ore 22), mentre la Croazia avrà il Panama (24 giugno, ore 1).