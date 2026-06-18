Messico-Corea del Sud: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

GUADALAJARA (Messico) - In Messico si respira un entusiasmo contagioso. La vittoria all’esordio contro il Sudafrica (2-0) ha riacceso l’immaginazione di un popolo che vive il Mondiale come qualcosa di molto più grande di una semplice competizione sportiva. Giocare in casa alimenta i sogni dei tifosi che sperano di emulare (quarti di finale) o addirittura superare quanto fatto nelle precedenti edizioni ospitate (1970 e 1986). In una fase complessa per il Paese, il calcio diventa dunque, un collante capace di restituire speranza e senso di appartenenza. Ecco perché il successo inaugurale è stato accolto con entusiasmo liberatorio.

Tra i simboli di questa rinascita c’è Raúl Jiménez. Il gol contro il Sudafrica rappresenta il punto di arrivo di un percorso straordinario. Nella seconda giornata del Girone A, il numero nove messicano incrocerà Son Heung-min. Il centravanti coreano conserva il ricordo amaro della sconfitta per 2-1 subita contro il Messico al Mondiale di Russia del 2018, un risultato che compromise il cammino verso gli ottavi. Negli ultimi giorni, inoltre, è finito al centro di una polemica nel ritiro sudcoreano dopo essere stato deriso da alcuni giornalisti per non aver prestato il servizio militare. Son ottenne infatti l’esenzione dalla leva obbligatoria grazie al trionfo della Corea del Sud ai Giochi Asiatici del 2018, svolgendo successivamente attività alternative e un breve addestramento militare.