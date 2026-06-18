Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Concluso il primo turno, alle ore 18 si riparte con la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica in programma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Le due formazioni hanno bisogno di risollevarsi dopo il ko all'esordio: la selezione di Koubek, infatti, ha perso 2-1 in rimonta contro la Corea del Sud mentre la formazione africana è caduta nel match inaugurale contro il Messico (2-0). Fare punti, dunque, sarà fondamentale per cercare di strappare il pass per il turno successivo.
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Repubblica Ceca-Sudafrica: diretta tv e streaming
Repubblica Ceca-Sudafrica, gara valida per il secondo turno del Gruppo A dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 18 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Sudafrica
REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Zeleny, Krejci, Zima, Coufal; Sadilek, Soucek; Hlozek, Sulc, Provod; Schick. Ct: Koubek.
A disposizione: Stanek, Hornicek, Holes, Hranac, Chaloupek, Darida, Cerv, Chytil, Jurasek, Chory, Doudera, Sojka, Sochurek, Visinsky.
SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Appollis, Mokoena, Mbatha, Moremi; Mofokeng, Foster. Ct: Broos.
A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Maseko, Rayners, Makgopa, Kabini, Sibisi, Adams, Makhanya, Sedelebele, Cross.
ARBITRO: Penso (Stati Uniti). ASSISTENTI: Mayo-Nesbitt (Stati Uniti). IV UFFICIALE: Kawana-Waugh (Nuova Zelanda). VAR: Travis (Nuova Zelanda).