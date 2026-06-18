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Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Sconfitte al debutto, entrambe le squadre hanno bisogno di punti per tentare di strappare il pass per il turno successivo
3 min
Repubblica CecaSudafricaMondiali 2026
Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© Getty Images

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Concluso il primo turno, alle ore 18 si riparte con la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica in programma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Le due formazioni hanno bisogno di risollevarsi dopo il ko all'esordio: la selezione di Koubek, infatti, ha perso 2-1 in rimonta contro la Corea del Sud mentre la formazione africana è caduta nel match inaugurale contro il Messico (2-0). Fare punti, dunque, sarà fondamentale per cercare di strappare il pass per il turno successivo. 

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Repubblica Ceca-Sudafrica: diretta tv e streaming

Repubblica Ceca-Sudafrica, gara valida per il secondo turno del Gruppo A dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 18 al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Sudafrica

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Kovar; Zeleny, Krejci, Zima, Coufal; Sadilek, Soucek; Hlozek, Sulc, Provod; Schick. Ct: Koubek. 

A disposizione: Stanek, Hornicek, Holes, Hranac, Chaloupek, Darida, Cerv, Chytil, Jurasek, Chory, Doudera, Sojka, Sochurek, Visinsky. 

 

 

SUDAFRICA (4-4-2): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Appollis, Mokoena, Mbatha, Moremi; Mofokeng, Foster. Ct: Broos. 

A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Maseko, Rayners, Makgopa, Kabini, Sibisi, Adams, Makhanya, Sedelebele, Cross. 

ARBITRO: Penso (Stati Uniti). ASSISTENTI: Mayo-Nesbitt (Stati Uniti). IV UFFICIALE: Kawana-Waugh (Nuova Zelanda). VAR: Travis (Nuova Zelanda).  

 

 

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