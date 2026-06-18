Repubblica Ceca-Sudafrica: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Concluso il primo turno, alle ore 18 si riparte con la sfida tra Repubblica Ceca e Sudafrica in programma al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Le due formazioni hanno bisogno di risollevarsi dopo il ko all'esordio: la selezione di Koubek, infatti, ha perso 2-1 in rimonta contro la Corea del Sud mentre la formazione africana è caduta nel match inaugurale contro il Messico (2-0). Fare punti, dunque, sarà fondamentale per cercare di strappare il pass per il turno successivo.