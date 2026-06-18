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Canada-Qatar: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

Le due nazionali si sfidano nel secondo turno del girone B. Partita molto importante per il passaggio alla fase ad eliminazione diretta
2 min
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Canada-Qatar: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale© EPA

Nel Gruppo B ci sono tutti a pari punti dopo la prima giornata, e Canada-Qatar è già uno scontro chiave. I padroni di casa non si aspettavano di trovarsi in questa situazione: il Canada ha pareggiato 1-1 contro la Bosnia grazie al gol del subentrato Cyle Larin al 78′, un risultato che sa di occasione sprecata per chi sognava di partire col piede giusto davanti al proprio pubblico. Il Qatar, dal canto suo, ha trovato qualcosa di inaspettato: un punto strappato alla Svizzera nei minuti di recupero. Chi vince la sfida compie un passo fondamentale verso i sedicesimi di finale. Per il Canada è una questione d'orgoglio nazionale, per il Qatar una chance da non sprecare.

Segui Canada-Qatar LIVE sul nostro sito

Dove vedere Canada-Qatar: diretta tv e streaming

Canada-Qatar è in programma nella notte tra giovedì e venerdì, con fischio d'inizio alle ore 00:00 italiane, al BC Place di Vancouver. La partita sarà visibile su Dazn per gli abbonati.

Le probabili formazioni di Canada-Qatar

CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, DeFougerolles, Cornelius, Larye; Ahmed, Kone, Eustaquio, Millar; J. David, Larin. Allenatore: Marsch. A disposizione: St Clair, Goodman, Jones, Waterman, Mombito, Sigur, Choiniere, Osorio, Saliba, Derek, Shaffelburg, Nelson, P. David.

QATAR (4-3-3): Abunada; Al Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al Amin; Laye, Fathi, Gaber; Edmilson, Abdurisag, Afif. Allenatore: Lopetegui. A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Al Hussain, Al Brake, Hatem, Boudiaf, Madibo, Al Mannai, Al Haydos, Al Ganehi, Jamshid, Alaaeldin, Muntari, Ali.

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