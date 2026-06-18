Canada-Qatar: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

Nel Gruppo B ci sono tutti a pari punti dopo la prima giornata, e Canada-Qatar è già uno scontro chiave. I padroni di casa non si aspettavano di trovarsi in questa situazione: il Canada ha pareggiato 1-1 contro la Bosnia grazie al gol del subentrato Cyle Larin al 78′, un risultato che sa di occasione sprecata per chi sognava di partire col piede giusto davanti al proprio pubblico. Il Qatar, dal canto suo, ha trovato qualcosa di inaspettato: un punto strappato alla Svizzera nei minuti di recupero. Chi vince la sfida compie un passo fondamentale verso i sedicesimi di finale. Per il Canada è una questione d'orgoglio nazionale, per il Qatar una chance da non sprecare.