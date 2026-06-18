Terremoto Haaland, letteralmente: scosse durante la doppietta all'esordio Mondiale

La doppietta di Erling Haaland nella sfida tra Norvegia e Iraq ai Mondiali 2026 ha avuto effetti che sono andati ben oltre il campo da gioco. Le reti dell'attaccante norvegese, decisive nel successo per 4-1 della sua nazionale , hanno infatti coinciso con particolari rilevazioni registrate dagli strumenti sismici di Bergen. Un fenomeno curioso che ha attirato l'attenzione di ricercatori e appassionati. A quanto pare, l'entusiasmo dei tifosi è stato così intenso da lasciare tracce persino nel sottosuolo.

Le esultanze per Haaland registrate dai sismografi

Durante la gara, le stazioni sismiche della città di Bergen hanno rilevato leggere vibrazioni in corrispondenza dei momenti più importanti del match. A comunicarlo è stata l'Università di Bergen, responsabile del sistema di monitoraggio. "Durante la notte la stazione sismica di Bergen ha registrato segnali chiari in prossimità della partita tra Norvegia e Iraq. Le variazioni più forti coincidono con i gol di Erling Braut Haaland, che hanno provocato forti reazioni di esultanza tra i tifosi norvegesi", si legge nella nota diffusa dall'ateneo.

I dati raccolti mostrano infatti evidenti picchi in corrispondenza delle due marcature del centravanti. Secondo gli studiosi, le vibrazioni non sarebbero legate ad alcun fenomeno naturale, ma alle reazioni collettive del pubblico. L'esplosione di entusiasmo generata dai gol avrebbe prodotto movimenti sufficienti a essere captati dagli strumenti di rilevazione. Un episodio che dimostra ancora una volta quanto gli eventi sportivi possano avere effetti sorprendenti anche fuori dagli stadi.

Un fenomeno già osservato in passato

Gli esperti hanno spiegato che "I segnali sono probabilmente causati da urla ed esultanze dei tifosi che seguivano la partita a Bergen". Inoltre, hanno precisato che "quando molte persone reagiscono simultaneamente a grandi eventi sportivi, i movimenti combinati possono generare vibrazioni del suolo rilevabili dai sismometri". Non si tratta comunque di un caso isolato. In passato, strumenti analoghi avevano già registrato fenomeni simili durante importanti manifestazioni pubbliche. Tra gli esempi più noti figurano i concerti di Ed Sheeran a Oslo, quando decine di migliaia di spettatori avevano prodotto segnali chiaramente misurabili nel sottosuolo. Nel caso della partita della Norvegia, quindi, non si è verificato alcun terremoto reale. Le rilevazioni testimoniano semplicemente la straordinaria partecipazione emotiva dei tifosi. Un entusiasmo tale da trasformare la doppietta del bomber del Manchester City in una piccola "scossa" registrata dai sismografi.