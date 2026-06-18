Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Brasile, Neymar salterà la sfida contro Haiti: non partirà con Ancelotti e compagni per Philadelphia

Il numero 10 non partirà con la squadra: continuerà il suo recupero nel New Jersey ed è in dubbio per la partita contro la Scozia
1 min
NeymarAncelottiBrasile

Neymar non partirà per Philadelphia con il resto della nazionale brasiliana per la partita contro Haiti di venerdì. Il numero 10 continuerà il suo percorso di recupero nel New Jersey e non prenderà parte alla seconda partita del Brasile nel Gruppo C dei Mondiali. Neymar lavorerà per ottimizzare la fase finale del suo recupero presso l'hotel The Ridge e il centro di allenamento Columbia Park. Si allena in due turni: oltre agli allenamenti sul campo, nel pomeriggio svolge esercizi in palestra, accompagnato dai preparatori atletici Cristiano Nunes e Mino Fulco.

L'infortunio di Neymar

Lo staff tecnico è cauto e non vuole affrettare i tempi di recupero, in modo che Neymar possa recuperare al meglio. Pertanto, la sua presenza nella partita contro la Scozia di mercoledì prossimo è ancora in dubbio, e si prevede che sarà disponibile solo per gli ottavi di finale del Mondiale. L'infortunio al polpaccio destro, rimediato nella sconfitta per 3-0 del Santos contro il Coritiba, ha raggiunto mercoledì il primo mese di recupero. Dopo il pareggio con il Marocco all'andata, il Brasile dovrà affrontare Haiti e, il 24, concluderà la fase a gironi con una partita contro la Scozia.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS