Brasile, Neymar salterà la sfida contro Haiti: non partirà con Ancelotti e compagni per Philadelphia

Neymar non partirà per Philadelphia con il resto della nazionale brasiliana per la partita contro Haiti di venerdì. Il numero 10 continuerà il suo percorso di recupero nel New Jersey e non prenderà parte alla seconda partita del Brasile nel Gruppo C dei Mondiali. Neymar lavorerà per ottimizzare la fase finale del suo recupero presso l'hotel The Ridge e il centro di allenamento Columbia Park. Si allena in due turni: oltre agli allenamenti sul campo, nel pomeriggio svolge esercizi in palestra, accompagnato dai preparatori atletici Cristiano Nunes e Mino Fulco.

L'infortunio di Neymar

Lo staff tecnico è cauto e non vuole affrettare i tempi di recupero, in modo che Neymar possa recuperare al meglio. Pertanto, la sua presenza nella partita contro la Scozia di mercoledì prossimo è ancora in dubbio, e si prevede che sarà disponibile solo per gli ottavi di finale del Mondiale. L'infortunio al polpaccio destro, rimediato nella sconfitta per 3-0 del Santos contro il Coritiba, ha raggiunto mercoledì il primo mese di recupero. Dopo il pareggio con il Marocco all'andata, il Brasile dovrà affrontare Haiti e, il 24, concluderà la fase a gironi con una partita contro la Scozia.