Svizzera show, poker alla Bosnia e prima vittoria al Mondiale: Manzambi doppietta, Muharemovic espulso

La Svizzera ha battuto la Bosnia 4-1 (0-0) in una partita del gruppo B dei Mondiali di calcio. Allo stadio di Los Angeles la sblocca Manzambi al 29' del secondo tempo, poi il raddoppio con Vargas al 39' e ancora Manzambi che al 45' firma la sua doppietta. La Bosnia, rimasta in dieci dal 35' della ripresa per l'espulsione di Muharemovic, accorcia le distanze al 48' con Mahmic, al 52' ancora a segno la Svizzera con Xhaka su rigore. Tre punti di fondamentale importanza per gli uomini di Yakin che raccolgono i primi tre punti in questa edizione dei Mondiali dopo il pareggio subito all'ultimo minuto contro il Qatar. La nazionale svizzera è ora al comando del Gruppo B a quota 4 punti, in attesa della gara tra il Canada di David e la nazionale qatariota, in programma questa notte.