Aggredito con l’acido, rischiava di perdere la vista: chi è Wissa, l’eroe del Congo ai Mondiali

Il dramma

Siamo nel luglio del 2021. Wissa milita ancora nelle fila del Lorient ed è diventato padre da appena un anno. È una giornata come tante quando alla porta del calciatore si presenta una donna, desiderosa di ricevere un autografo. Wissa apre e riceve una secchiata di acido in faccia, che lo lascia a terra tra strazianti urla di dolore con gli occhi ustionati. Obiettivo della donna era quello di rapire il bambino di Yoane, cosa che per fortuna non è riuscita a fare. La donna, riuscita a fuggire, il giorno successivo ha ripetuto la stessa aggressione con un’altra vittima, a cui è riuscita a portare via il neonato, poi ritrovato. La vicenda è finita in tribunale e la rapitrice è stata condannata a 18 anni di prigione. “Non riuscivo a respirare. Mia moglie ha chiamato i servizi di emergenza, e mi hanno detto di mettermi sotto la doccia per sciacquare gli occhi. In ospedale, mi hanno detto che i miei occhi erano ustionati. Dovevano venire a sciacquarli ogni ora. È stato un incubo. L’unica cosa che mi ha tenuto in piedi è stato sapere che i miei figli erano al sicuro", ha detto Wissa durante il processo.