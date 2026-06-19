Aggredito con l’acido, rischiava di perdere la vista: chi è Wissa, l’eroe del Congo ai Mondiali

La Coppa del Mondo ha sempre portato alla ribalta storie che possono facilmente passare in sordina. L'ultima in ordine cronologico è quella di Yoane Wissa: attaccante del Newcastle e della Repubblica Democratica del Congo, che ha firmato il primo - storico - gol del suo paese a un Mondiale, fermando il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva sull'1-1. La storia di Wissa è tutto tranne che ordinaria: dagli inizi in un altro sport, e in seguito in un altro ruolo rispetto a quello che ricopre oggi nel calcio, alla tragedia che lo ha visto suo malgrado protagonista, fino al decollo della sua carriera che lo ha portato a scrivere una pagina della storia della Premier League.
Le origini di Wissa
Yoane Wissa nasce il 3 settembre 1996 nella enorme periferia di Parigi, precisamente a Épinay-sous-Sénart, nel dipartimento dell'Essone. Yoane non è l'unico calciatore di casa Wissa, infatti anche il fratello minore Eli - nato nel 2002 - ha intrapreso questo tipo di carriera, arrivando a giocare nelle giovanili del Lione, esperienza poi conclusa nel 2024. Nonostante il suo luogo di nascita sia la Francia, Yoane ha deciso di rappresentare il paese di origine della sua famiglia: la Repubblica Democratica del Congo, con cui ha esordito nel 2020 nella sconfitta per 3-0 contro il Burkina Faso, mentre ha trovato la prima rete con questa nazionale la partita successiva contro il Marocco, gara terminata 1-1. Rimanendo in tema nazionale ma non addentrandoci ancora nell'episodio di questi Mondiali, Wissa ha preso parte alla Coppa d'Africa del 2024, in cui ha segnato due gol: il primo nel pareggio per 1-1 contro lo Zambia e il secondo nel successo per 3-1 la Guinea.
Inizi e gavetta
Ciò che colpisce della storia di Wissa è la maniera in cui è cominciata. Yoane infatti la sua avventura nel mondo dello sport la inizia giocando a rugby - un po' ricalcando le orme di Joel Embiid: celebre cestista, che ha giocato a calcio fino all'età di 16 anni - fino ai 15 anni, quando decide di passare al calcio. La sua esperienza rugbistica gli ha di sviluppare una straordinaria potenza fisica nei contrasti. Anche una volta iniziato a giocare a calcio, Wissa comincia nel ruolo di portiere, diventando attaccante solamente in seguito. Esordisce con la maglia dello Châteauroux in Ligue 2 nell'anno in cui la squadra retrocede nel Championnat National, la terza serie francese. Passa poi all'Angers, dove rimane mezza stagione prima di essere girato in prestito al Laval. Il passo successivo è un altro prestito, questa volta in Corsica, all'Ajaccio, con cui mette a segno 8 reti in 20 presenze, che gli valgono la chiamata del Lorient in Ligue 2.
L'esplosione
È a questo punto che la carriera di Wissa prende il volo. Con la maglia del Lorient Wissa realizza la belezza di 15 reti, trascinando la squadra alla promozione in Ligue 1 al suo secondo anno - dopo che nel primo aveva messo assieme 10 reti 6 assist - e attirando l'attenzione degli addetti ai lavori. Una volta giunto nella massima serie francese, Wissa non perde il vizio del gol, realizzando altre 10 reti 5 assist in Ligue 1. Tra l'altro durante la sua esperienza nella formazione bretone Wissa conia un'esultanza oggi salita alle cronache grazie a Herling Haaland: la posizione del loto, con gli occhi chiusi per trasmettere calma e controllo mentale. Quello che Yoane non può sapere è che proprio nel momento del decollo della sua carriera, tutto rischia di infrangersi.
Il dramma
Siamo nel luglio del 2021. Wissa milita ancora nelle fila del Lorient ed è diventato padre da appena un anno. È una giornata come tante quando alla porta del calciatore si presenta una donna, desiderosa di ricevere un autografo. Wissa apre e riceve una secchiata di acido in faccia, che lo lascia a terra tra strazianti urla di dolore con gli occhi ustionati. Obiettivo della donna era quello di rapire il bambino di Yoane, cosa che per fortuna non è riuscita a fare. La donna, riuscita a fuggire, il giorno successivo ha ripetuto la stessa aggressione con un’altra vittima, a cui è riuscita a portare via il neonato, poi ritrovato. La vicenda è finita in tribunale e la rapitrice è stata condannata a 18 anni di prigione. “Non riuscivo a respirare. Mia moglie ha chiamato i servizi di emergenza, e mi hanno detto di mettermi sotto la doccia per sciacquare gli occhi. In ospedale, mi hanno detto che i miei occhi erano ustionati. Dovevano venire a sciacquarli ogni ora. È stato un incubo. L’unica cosa che mi ha tenuto in piedi è stato sapere che i miei figli erano al sicuro", ha detto Wissa durante il processo.
L'approdo in Inghilterra
Reduce da questa traumatica esperienza e ancora sotto le cure dei medici a seguito di un intervento chirurgico, Wissa viene comunque acquistato dal Brentford nell'agosto 2021 per 10 milioni di euro. Con la maglia dell Api Wissa realizza 7 reti nella sua stagione d'esordio in Premier League, rivelandosi un attaccante completo nonostante i problemi di vista che lo tormentano a seguito dell'aggressione. A Brentford l'attaccante congolese lascia un segno importante: 45 reti in 137 presenze complessive con il club, che gli valgono le attenzioni di club ben più prestigiosi grazie alla sua duttilità là davanti. Infatti Wissa è capace di ricoprire con la stessa efficacia le posizioni di ala sinistra, ala destra e prima punta, tanto che in carriera ha giocato un numero praticamente identico di gare in questi tre diversi ruoli. A far risultare molto appetibile il profilo di Wissa è anche - indubbiamente - la sua propensione al sacrificio e al ripiego in fase difensiva.
Il grande salto
Facciamo un salto nell'estate 2025. Wissa ha terminato la stagione con 19 reti e assist in 35 presenze in Premier League e a farsi avanti per assicurarsi le prestazioni dell'attaccante congolese è il Newcastle, che ha urgente bisogno di sostituire un Alexander Isak appena volato a Liverpool. I Magpies per portarlo nel nord dell'Inghilterra arriva a sborsare la bellezza di circa 63 milioni di euro, rendendolo il terzo giocatore più costoso ad aver già superato i 28 anni d'età (ai tempi Wissa aveva infatti 29 anni), dietro a Romelu Lukaku e Casemiro. L'avventura al Newcastle comincia però nel modo sbagliato, dato che Wissa salta praticamente tutta la prima parte di stagione per via di un infortunio al ginocchio, che gli permette di tornare in campo solamente a metà dicembre. Il bottino a fine stagione sarà scarno: appena 2 gol e 2 assist in tutte le competizioni, oltre ad aver subito un altro infortunio al ginocchio, che gli ha fatto perdere ulteriori 3 partite.
La favola al Mondiale
Oggi il nome di Yoane Wissa è sulle pagine dei giornali grazie alla leggendaria rete siglata di testa nella sfida contro il ben più quotato Portogallo di Cristiano Ronaldo, Rafael Leao, Bernardo Silva e compagnia cantante, fermato miracolosamente sull'1-1. Il gol di Wissa ha un doppio valore storico: si tratta infatti della prima rete della storia della Repubblica Democratica del Congo a un Mondiale, oltre che del primo punto mai conquistato dal paese in una rassegna iridata. Infatti nella sua unica precedente apparizione del 1974 la nazionale, che allora era conosciuta con il nome di Zaire, chiuse il girone con tre sconfitte e zero gol fatti. Non sappiamo quanta strada farà la Repubblica Democratica del Congo in questa Coppa del Mondo, ma intanto ha già cominciato meglio rispetto alla prima volta, e il merito è tutto di Yoane Wissa.
La Coppa del Mondo ha sempre portato alla ribalta storie che possono facilmente passare in sordina. L'ultima in ordine cronologico è quella di Yoane Wissa: attaccante del Newcastle e della Repubblica Democratica del Congo, che ha firmato il primo - storico - gol del suo paese a un Mondiale, fermando il Portogallo di Cristiano Ronaldo e Bernardo Silva sull'1-1. La storia di Wissa è tutto tranne che ordinaria: dagli inizi in un altro sport, e in seguito in un altro ruolo rispetto a quello che ricopre oggi nel calcio, alla tragedia che lo ha visto suo malgrado protagonista, fino al decollo della sua carriera che lo ha portato a scrivere una pagina della storia della Premier League.
Le origini di Wissa
Yoane Wissa nasce il 3 settembre 1996 nella enorme periferia di Parigi, precisamente a Épinay-sous-Sénart, nel dipartimento dell'Essone. Yoane non è l'unico calciatore di casa Wissa, infatti anche il fratello minore Eli - nato nel 2002 - ha intrapreso questo tipo di carriera, arrivando a giocare nelle giovanili del Lione, esperienza poi conclusa nel 2024. Nonostante il suo luogo di nascita sia la Francia, Yoane ha deciso di rappresentare il paese di origine della sua famiglia: la Repubblica Democratica del Congo, con cui ha esordito nel 2020 nella sconfitta per 3-0 contro il Burkina Faso, mentre ha trovato la prima rete con questa nazionale la partita successiva contro il Marocco, gara terminata 1-1. Rimanendo in tema nazionale ma non addentrandoci ancora nell'episodio di questi Mondiali, Wissa ha preso parte alla Coppa d'Africa del 2024, in cui ha segnato due gol: il primo nel pareggio per 1-1 contro lo Zambia e il secondo nel successo per 3-1 la Guinea.