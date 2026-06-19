Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Stati Uniti-Australia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

Sfida di vertice del gruppo D tra due nazionali che hanno vinto e convinto nelle rispettive partite d'esordio
2 min
mondialeStati UnitiAustralia

Sfida importante nel Gruppo D dei Mondiali 2026 tra Stati Uniti e Australia. Al Lumen Field di Seattle la nazionale guidata da Mauricio Pochettino affronta la selezione allenata da Tony Popovic in una gara che potrebbe già risultare decisiva nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La selezione statunitense d Pochettino si prepara a sfidare a Seattle l'Australia nella sfida di vertice del gruppo D, con l'obiettivo di mettere la qualificazione al sicuro con un turno di anticipo. Dall'altra parte, però, anche la squadra di Popovic vuole continuare a stupire dopo il 2-0 di sofferenza e contropiede rifilato alla Turchia, ed è pronta a vendere ancora cara la pelle.

Segui Stati Uniti-Australia LIVE sul nostro sito

Dove vedere Stati Uniti-Australia: diretta tv e streaming

La sfida tra Stati Uniti e Australia è in programma alle ore 21 al Lumen Field di Seattle. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e Rai 1. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.

Probabili formazioni di Stati Uniti-Australia

STATI UNITI (4-3-2-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Weah; Tillman, Pulisic; Balogun. A disposizione: Turner, Dest, Trusty, Reyna, Pepi, Aaronson, M. Robinson, Berhalter, Roldan, Arfsten, Wright, McKenzie, Scally, Brady, Zendejas. Allenatore: Pochettino.

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Burgess, Souttar, Circati; Italiano, Okon-Engstler, O'Neill, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré. A disposizione: Ryan, Degenek, Geria, Leckie, Hrustic, Mabil, Izzo, Devlin, Tevin, Behich, Volpato, Irvine, Yullupiy, Herrington, Yengi. Allenatore: Popovic.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS