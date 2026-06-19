Stati Uniti-Australia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

Sfida importante nel Gruppo D dei Mondiali 2026 tra Stati Uniti e Australia . Al Lumen Field di Seattle la nazionale guidata da Mauricio Pochettino affronta la selezione allenata da Tony Popovic in una gara che potrebbe già risultare decisiva nella corsa alla qualificazione alla fase a eliminazione diretta. La selezione statunitense d Pochettino si prepara a sfidare a Seattle l'Australia nella sfida di vertice del gruppo D, con l'obiettivo di mettere la qualificazione al sicuro con un turno di anticipo. Dall'altra parte, però, anche la squadra di Popovic vuole continuare a stupire dopo il 2-0 di sofferenza e contropiede rifilato alla Turchia, ed è pronta a vendere ancora cara la pelle.

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Dove vedere Stati Uniti-Australia: diretta tv e streaming

La sfida tra Stati Uniti e Australia è in programma alle ore 21 al Lumen Field di Seattle. Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn e Rai 1. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.

Probabili formazioni di Stati Uniti-Australia

STATI UNITI (4-3-2-1): Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, McKennie, Weah; Tillman, Pulisic; Balogun. A disposizione: Turner, Dest, Trusty, Reyna, Pepi, Aaronson, M. Robinson, Berhalter, Roldan, Arfsten, Wright, McKenzie, Scally, Brady, Zendejas. Allenatore: Pochettino.

AUSTRALIA (3-4-2-1): Beach; Burgess, Souttar, Circati; Italiano, Okon-Engstler, O'Neill, Bos; Irankunda, Metcalfe; Touré. A disposizione: Ryan, Degenek, Geria, Leckie, Hrustic, Mabil, Izzo, Devlin, Tevin, Behich, Volpato, Irvine, Yullupiy, Herrington, Yengi. Allenatore: Popovic.