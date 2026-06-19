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“Passate la palla a CR7”, giocatori portoghesi bersagliati dai tifosi: “Portate rispetto”

Nel mirino soprattutto Joao Neves, reo di aver detto che Cristiano Ronaldo "non è diverso dagli altri"
2 min

I tifosi che Cristiano Ronaldo ha in tutto il mondo contro i giocatori del Portogallo. E' questa la battaglia che ha tenuto banco nelle ultime ore sui profili dei giocatori della nazionale lusitana: "Passategli la palla" è il commento più frequente sotto i loro post. Tra i destinatari ci sono Bruno Fernandes, Vitinha e Pedro Neto, ma il più bersagliato è Joao Neves (assieme alla sua fidanzata), reo di essersi espresso dopo il pareggio contro la Repubblica Democratica del Congo.

Le critiche a Joao Neves

"Sappiamo cosa rappresenta Ronaldo per il Portogallo - aveva detto - ma oggi tra lui e il resto della squadra non c'è differenza. Cristiano è qui per aiutare e dare il suo contributo, proprio come tutti noi. Non è diverso dagli altri". Nei suoi confronti, sono arrivati anche commenti più accesi: molti gli chiedono "rispetto", alcuni gli dicono di vergognarsi e che "non vale le scarpe di CR7". A provare a distendere gli animi è stato Ruben Dias in conferenza stampa: "Le frecciate non sono rivolte solo a un giocatore - ha affermato -. Cristiano è al centro dell'attenzione, ma in un momento come questo siamo tutti sotto i riflettori. Penso che non stia succedendo nulla di anomalo: è sempre stato così da quando sono qui, continuerà ad essere così e, di conseguenza, non c'è nulla di nuovo".

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