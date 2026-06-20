Il Brasile non sbaglia, 3-0 ad Haiti: Ancelotti trova il bomber ma perde Raphinha

Non sbaglia il Brasile, che nella seconda giornata dei Mondiali batte Haiti per 3-0. La squadra guidata da Carlo Ancelotti, quindi, si mette alle spalle la prestazione opaca all'esordio contro il Marocco e raggiunge proprio la nazionale nordafricana in vetta al Girone C con 4 punti all'attivo. Nei verdeoro sono due i cambi rispetto alla prima giornata, con Danilo e Cunha titolari al posto di Ibanez e Igor Thiago. Il Brasile parte con il giusto atteggiamento e trova la rete già al 12', ma Raphinha è partito in leggero fuorigioco sull'imbucata di Guimaraes e il gol viene annullato. Tutto buono, invece, al 23', quando Placide para in qualche modo il tiro di Vinicius e Cunha è fortunato nel rimpallo dopo un contrasto con Delcroix. Haiti, comunque, dimostra un buon atteggiamento non rinunciando al fraseggio prolungato, anche esponendosi ad alcuni rischi: è quanto avviene al 36', quando Paqueta sradica il pallone dai piedi di Casimir e serve Vinicius che a sua volta libera Cunha, il cui sinistro si infila sotto la traversa non lasciando scampo a Placide. Nel recupero arriva anche il terzo gol verdeoro con Vinicius, che raccoglie l'assist di Paqueta e batte Placide nell'uno contro uno.