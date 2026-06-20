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Il Brasile non sbaglia, 3-0 ad Haiti: Ancelotti trova il bomber ma perde Raphinha

I verdeoro trovano la vittoria nel secondo turno del Girone C, a segno anche Vinicius. Eliminazione per la nazionale di Migne
2 min
BrasileHaitimondiale

Non sbaglia il Brasile, che nella seconda giornata dei Mondiali batte Haiti per 3-0. La squadra guidata da Carlo Ancelotti, quindi, si mette alle spalle la prestazione opaca all'esordio contro il Marocco e raggiunge proprio la nazionale nordafricana in vetta al Girone C con 4 punti all'attivo. Nei verdeoro sono due i cambi rispetto alla prima giornata, con Danilo e Cunha titolari al posto di Ibanez e Igor Thiago. Il Brasile parte con il giusto atteggiamento e trova la rete già al 12', ma Raphinha è partito in leggero fuorigioco sull'imbucata di Guimaraes e il gol viene annullato. Tutto buono, invece, al 23', quando Placide para in qualche modo il tiro di Vinicius e Cunha è fortunato nel rimpallo dopo un contrasto con Delcroix. Haiti, comunque, dimostra un buon atteggiamento non rinunciando al fraseggio prolungato, anche esponendosi ad alcuni rischi: è quanto avviene al 36', quando Paqueta sradica il pallone dai piedi di Casimir e serve Vinicius che a sua volta libera Cunha, il cui sinistro si infila sotto la traversa non lasciando scampo a Placide. Nel recupero arriva anche il terzo gol verdeoro con Vinicius, che raccoglie l'assist di Paqueta e batte Placide nell'uno contro uno.

Raphinha preoccupa la Selecao

Si chiude così il primo tempo, con l'unica nota negativa per Ancelotti rappresentata dall'uscita dal campo di Raphinha al 40' per un problema muscolare che preoccupa la Selecao. La ripresa si gioca su ritmi più bassi, con il Brasile che, tolto un cross teso di Vinicius sul quale non arriva Rayan, non sembra voler spingere più di tanto. Basta una fiammata al Brasile per arrivare di nuovo al gol al 78', stavolta con Endrick, ma, come per Raphinha, anche in questo caso c'è il fuorigioco a rendere tutto vano. Nel finale c'è spazio anche per qualche fiammata di Haiti e un gol sbagliato da Ederson, ma il risultato non cambia: il 3-0, oltre a rilanciare il Brasile, sancisce l'eliminazione della nazionale di Migne.

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