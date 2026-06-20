Olanda-Svezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

L'Olanda di Ronald Koeman affronta la Svezia di Graham Potter all'NRG Stadium di Houston in quella che si preannuncia come una delle sfide più interessanti della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Gli Oranje partono con i favori del pronostico, ma la Svezia di Viktor Gyökeres è una squadra fisica e organizzata, capace di mettere in difficoltà chiunque. Gli stati d'animo dopo le partite di esordio erano opposti: sulle ali dell'entusiasmo la Svezia, forte di un 5-1 alla Tunisia nato dalle conclusioni da fuori di Ayari e dalle connessioni tra quella che potrebbe rivelarsi la coppia di attaccanti più forte del torneo, Gyokeres-Isak; nervosa e rammaricata l'Olanda, rimontata ben due volte dal Giappone in un match in cui i cambi difensivisti di Koeman nel finale non hanno dato gli esiti sperati e hanno fatto storcere il naso a più di qualcuno. Le due nazionali europee si preparano adesso ad affrontarsi in un match che mette in palio tanto in ottica fase a eliminazione diretta.