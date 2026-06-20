Ecuador-Curacao: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

C'è un sapore tutto sudamericano nell'aria di Kansas City, ma stavolta il protagonista atteso è l'Ecuador di Sebastián Beccacece, che scende in campo contro il sorprendente Curaçao di Dick Advocaat nel Gruppo F dei Mondiali 2026. Gli ecuadoriani si presentano come una delle squadre più solide e fisiche dell'area CONMEBOL, con una difesa ben organizzata e un centrocampo di qualità guidato dal talento di Moisés Caicedo. Dall'altra parte, Curaçao — piccola nazione caraibica al suo esordio assoluto in una Coppa del Mondo — è il sogno di un intero popolo: con la guida esperta del tecnico olandese Advocaat, la formazione insulare non intende fare solo da comparsa. Il match si preannuncia più aperto di quanto il pronostico lasci intendere, con l'Ecuador chiamato a non sottovalutare l'avversario.