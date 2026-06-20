Montella dopo l'eliminazione della Turchia: "Destino non era dalla nostra parte. Ai giocatori ho detto..."

Delusione Turchia . È un po' questa la sensazione post eliminazione dai Mondiali per i media turchi e non solo. C'erano grandi aspettative per la nazionale allenata da Montella soprattutto per il talento in squadra: da Yildiz a Calhanoglu ma anche Guler e tanti altri. Nonostante le prestazioni e le tante occasioni avute, la formazione turca non riesce a trovare la via del gol ed esce subendo tre reti in altrettante situazioni. Al termine della partita è proprio il commissario tecnico italiano a fare la sua analisi di quanto successo.

Montella, conferenza Turchia-Paraguay

Montella analizza il ko contro il Paraguay e l'eliminazione dal Mondiale: "Mi dispiace moltissimo. A nome della nazione c'erano grandi aspettative e anche le nostre erano molto alte. Mi dispiace molto anche a nome della nostra federazione. So benissimo quanto duramente hanno lavorato i nostri giocatori. Normalmente, una cosa del genere succede una volta ogni 50 partite. Ci sono stati 65 tiri in due gare, non voglio nemmeno parlare del possesso palla. Il destino non era dalla nostra parte. Ho detto ai giocatori: 'Avete dato tutto. Come si dice, non c'è via di scampo dal destino...'".

Flop Turchia e critiche

Il ct poi risponde alle critiche sulla prestazione degli attaccanti: "Obiettivamente parlando, non ho un'opinione negativa sui miei giocatori. Hanno offerto due grandi prestazioni, creando 65 occasioni da gol. Non ho mai visto due prestazioni consecutive del genere in tutta la mia carriera. Il destino non è stato dalla nostra parte, parlare di centravanti o no è riduttivo. Non dico 'avrebbe potuto fare di più, avrebbe potuto fare meglio'. Guardo sempre all'ambizione del giocatore. Tutti hanno lottato con incredibile impegno e ambizione. Tutti hanno lavorato sodo e si sono impegnati al massimo, partecipando con costanza agli allenamenti, ma sfortunatamente non ha funzionato".

Montella: "Dobbiamo sviluppare l'abitudine di giocare i grandi tornei"

Montella poi chiude con un'analisi più ampia: "Vorrei ricordare i 65 tiri. In qualche modo, la palla non entra! Non abbiamo segnato, abbiamo tirato 65 volte in due partite. Al quarantesimo l'Australia vinceva uno a zero senza avere mai tirato in porta. Se uno mi spiega come si fa, se c'è una logica nel calcio, sono pronto a imparare. Il popolo turco aveva grandi aspettative. Sono molto deluso perché i giocatori hanno fatto del loro meglio per dimostrare tutto ciò che avevano. Dobbiamo sviluppare l'abitudine di giocare nei grandi tornei, partecipare con regolarità alla Coppa del Mondo. Il fatto di non aver partecipato con costanza potrebbe aver frenato la motivazione dei nostri giocatori. La nostra nazionale deve acquisire questa abitudine. È facile puntare il dito e criticare una persona. Non c'è bisogno di incolpare nessuno. Perché abbiamo fatto del nostro meglio. In qualche modo dobbiamo accettare questo risultato. Quando le cose non vanno come previsto... Insomma, è a questo che attribuisco la colpa. Non so cos'altro dire".

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