Dall’Europeo perso contro l'Italia a 'venditore' di figurine ai Mondiali: lo riconoscete?

La delusione per la mancata convocazione ai Mondiali con la maglia dell'Inghilterra sembra ormai alle spalle, superata con un pizzico di ironia e una drastica virata oltreoceano. Harry Maguire ha deciso di reagire all'esclusione eccellente decisa dal Commissario Tecnico Thomas Tuchel volando negli Stati Uniti e mostrandosi ai fan in una situazione decisamente bizzarra. Mentre i suoi connazionali hanno bagnato l'esordio iridato a Dallas superando la Croazia per 4-2 e si preparano a sfidare il Ghana in Massachusetts, il trentatreenne centrale del Manchester United si è preso i riflettori della Grande Mela , confermando la sua capacità di far discutere anche lontano dai campi di gioco.

Il siparietto a New York

Si era detto "scioccato e profondamente deluso" per non essere stato convocato dal Ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel ai Mondiali. Il difensore Harry Maguire oggi ha superato la rabbia, al punto da trovarsi negli Stati Uniti, precisamente a New York, in una veste inaspettata. Il giocatore è stato infatti avvistato da alcuni tifosi all'interno di un furgone mentre vendeva e distribuiva figurine e album Panini. Un siparietto che fa parte della sua partecipazione al podcast di Gary Lineker "The Rest is Football". Successivamente infatti Maguire si è recato in un vicino locale, dove ha risposto alle domande dei tifosi. Nella sua carriera Maguire è sceso in campo 66 volte con la nazionale dei Tre Leoni, segnando sette gol. L'Inghilterra, priva di altri nomi di spicco come Cole Palmer, Phil Foden e Trent Alexander-Arnold, ha vinto la partita d'esordio contro la Croazia per 4-2 a Dallas. La squadra di Tuchel affronterà il Ghana in Massachusetts martedì prossimo.