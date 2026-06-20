Olanda show, manita alla Svezia e primo posto conquistato: decidono le doppiette di Brobbey e Gakpo

Dopo il pari beffa contro il Giappone, l'Olanda rialza la testa e cala il poker alla Svezia, reduce dalla manita alla Tunisia nel match d'esordio di questo Mondiale. Partono fortissimo gli Orange che già dopo cinque minuti sono avanti: Gakpo scappa sulla sinistra e mette in mezzo una palla che Brobbey può solo appoggiare in rete. Al minuto 17 arriva anche il raddoppio degli olandesi: ancora Brobbey, padrone dell'area, mette dentro in spaccata su cross basso di Dumfries. La ripresa sia apre con il tris dell'Olanda: secondo assist di giornata di Dumfries e Gakpo mette dentro a porta vuota. Ma l'esterno del Liverpool non si ferma e al minuto 54, in solitaria, mette dentro la palla del poker, sorprendendo sul suo palo Nordfeldt. La Svezia non molla e al 59' accorcia le distanze con Elanga, lanciato in campo aperto da Isak: ma al minuto 89 Summerville scappa sulla trequarti e mette dentro il punto del 5-1 chiudendo così i giochi. La nazionale allenata da Koeman sale così a quota 4 punti, scavalcando proprio la Svezia e in attesa del match del Giappone.