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Impresa Curacaco: fermato sullo 0-0 l'Ecuador. Primo punto ai Mondiali

Protagonista assoluto il portiere Room con 15 parate totali. Per la formazione di Beccacece la qualificazione ai sedicesimi si complica
2 min
EcuadorCuraçaoMondiali 2026
Impresa Curacaco: fermato sullo 0-0 l'Ecuador. Primo punto ai Mondiali © EPA

KANSAS CITY (STATI UNITI) - Impresa di Curacao. La nazionale di Advocaat ferma sullo 0-0 l'Ecuador nella seconda giornata del girone E. Pareggio a reti bianche a Kansas City, con protagonista assoluto Room: il portiere curacaense salva più volte la propria porta - 15 parate totali - e regala ai suoi il primo punto nella storia ai Mondiali. Sfortunato e non sempre lucido in fase di rifinitura l'Ecuador, che rischia di aver buttato via le speranze di qualificazione ai sedicesimi. Gli undici di Beccacece e Advocaat salgono entrambi a 1 punto nel girone E, guidato dalla Germania a 6 e con la Costa D'Avorio a quota 3. Nell'ultima giornata Curacao avrà gli ivoriani (25 giugno, ore 22.00), mentre l'Ecuador sarà chiamato a vincere contro la Germania (25 giugno, ore 22.00) per accedere ai sedicesimi.

Ecuador-Curacao 0-0: la cronaca del match

Pronti, via ed Ecuador subito pericoloso: dopo due giri d'orologio Valencia viene fermato solo da un grande riflesso di Room, che evita l'1-0 sudamericano. La selezione di Beccacece costruisce, ma lascia spazio a Curacao in contropiede. Per i caraibici qualche buona iniziativa di Chong, che mette in apprensione la retroguardia ecuadorena. Nel finale di frazione si abbassano i ritmi e si va negli spogliatoio sullo 0-0. Dopo 15 minuti molto spezzettati, l'Ecuador torna a spingere ma Gonzalo Plata e Valencia - due volte - vengono murati da Room tra il 60' e il 64'. Al rientro dal cooling break Curacao va in affanno: assedio dell'Ecuador con ancora Valencia a provarci, ma l'occasione più grande capita sui piedi di Preciado, che colpisce una traversa con un tiro cross che lascia fermo Room. Nel recupero Curacao regge e conquista uno storico punto ai Mondiali.

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