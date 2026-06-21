Impresa Curacaco: fermato sullo 0-0 l'Ecuador. Primo punto ai Mondiali

KANSAS CITY (STATI UNITI) - Impresa di Curacao. La nazionale di Advocaat ferma sullo 0-0 l'Ecuador nella seconda giornata del girone E. Pareggio a reti bianche a Kansas City, con protagonista assoluto Room: il portiere curacaense salva più volte la propria porta - 15 parate totali - e regala ai suoi il primo punto nella storia ai Mondiali. Sfortunato e non sempre lucido in fase di rifinitura l'Ecuador, che rischia di aver buttato via le speranze di qualificazione ai sedicesimi. Gli undici di Beccacece e Advocaat salgono entrambi a 1 punto nel girone E, guidato dalla Germania a 6 e con la Costa D'Avorio a quota 3. Nell'ultima giornata Curacao avrà gli ivoriani (25 giugno, ore 22.00), mentre l'Ecuador sarà chiamato a vincere contro la Germania (25 giugno, ore 22.00) per accedere ai sedicesimi.