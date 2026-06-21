Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Spagna-Arabia Saudita: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Dopo il deludente pari all'esordio contro Capo Verde, le Furie Rosse di De la Fuente si giocano il tutto per tutto contro i Sauditi
2 min
SpagnaArabia Sauditamondiale

ATLANTA (Stati Uniti) -  La Spagna arriva alla seconda partita del Mondiale con una necessità precisa: vincere. Per la classifica, ma anche e soprattutto per cancellare le sensazioni di un debutto deludente contro Capo Verde che ha lasciato più interrogativi che certezze. La Roja campione d’Europa deve ritrovare ritmo, incisività e quella capacità di trasformare il dominio del pallone in pericoli concreti. Di fronte, ci sarà un’Arabia Saudita che ha già dimostrato di non essere un avversario da sottovalutare. Il pareggio contro l’Uruguay all'esordio racconta di una squadra organizzata, capace di soffrire e sfruttare le proprie occasioni.

Segui Spagna-Arabia Saudita LIVE sul nostro sito

Spagna-Arabia Saudita: diretta tv e streaming

La gara tra Spagna e Arabia Saudita è in programma domenica alle ore 18 italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile in diretta in streaming su Dazn e in chiaro su Rai 1 o sull'app Raiplay.

Spagna-Arabia Saudita: probabili formazioni

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct: De La Fuente. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Gavi, Pedro Porro, Grimaldo, Eric Garcia, Pino, Olmo, Pubill, Zubimendi, Baena, Merino, Borja Iglesias, Ferran Torres. Indisponibili: Munoz. Squalificati: Munoz. Diffidati: Pedri.

ARABIA SAUDITA (4-4-2): Alowais, Abdulhamid, Al Amri, Altambakti, Al Harbi; Abu Al Shamat, Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari; Al Juwayr, Al Breikan. Ct. Donis. A disposizione: Alaqidi, Al Kassar, Saleh, Lajami, Al Hamddan, Bu Washl, Mandash, Al Johani, Majrashi, Thikri, Yahya, Al Ghannam, Kadish, Al Hejji, Al Dosari. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Al Amri

ARBITRO: Claus (Brasile). ASSISTENTI: Manis–Figuereido (Brasile). QUARTO UFFICIALE: Rojas (Colombia). VAR: Gallo (Colombia). AVAR: Miranda-Pacheco (Messico).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS