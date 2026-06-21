Spagna-Arabia Saudita: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (Stati Uniti) - La Spagna arriva alla seconda partita del Mondiale con una necessità precisa: vincere. Per la classifica, ma anche e soprattutto per cancellare le sensazioni di un debutto deludente contro Capo Verde che ha lasciato più interrogativi che certezze. La Roja campione d’Europa deve ritrovare ritmo, incisività e quella capacità di trasformare il dominio del pallone in pericoli concreti. Di fronte, ci sarà un’Arabia Saudita che ha già dimostrato di non essere un avversario da sottovalutare. Il pareggio contro l’Uruguay all'esordio racconta di una squadra organizzata, capace di soffrire e sfruttare le proprie occasioni.
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Spagna-Arabia Saudita: diretta tv e streaming
La gara tra Spagna e Arabia Saudita è in programma domenica alle ore 18 italiane al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile in diretta in streaming su Dazn e in chiaro su Rai 1 o sull'app Raiplay.
Spagna-Arabia Saudita: probabili formazioni
SPAGNA (4-3-3): Unai Simon, Marcos Llorente, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Fabian, Rodri, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Ct: De La Fuente. A disposizione: Raya, Joan Garcia, Gavi, Pedro Porro, Grimaldo, Eric Garcia, Pino, Olmo, Pubill, Zubimendi, Baena, Merino, Borja Iglesias, Ferran Torres. Indisponibili: Munoz. Squalificati: Munoz. Diffidati: Pedri.
ARABIA SAUDITA (4-4-2): Alowais, Abdulhamid, Al Amri, Altambakti, Al Harbi; Abu Al Shamat, Kanno, Alkhaibari, Al Dawsari; Al Juwayr, Al Breikan. Ct. Donis. A disposizione: Alaqidi, Al Kassar, Saleh, Lajami, Al Hamddan, Bu Washl, Mandash, Al Johani, Majrashi, Thikri, Yahya, Al Ghannam, Kadish, Al Hejji, Al Dosari. Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: Al Amri
ARBITRO: Claus (Brasile). ASSISTENTI: Manis–Figuereido (Brasile). QUARTO UFFICIALE: Rojas (Colombia). VAR: Gallo (Colombia). AVAR: Miranda-Pacheco (Messico).