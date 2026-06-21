Spagna-Arabia Saudita: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (Stati Uniti) - La Spagna arriva alla seconda partita del Mondiale con una necessità precisa: vincere. Per la classifica, ma anche e soprattutto per cancellare le sensazioni di un debutto deludente contro Capo Verde che ha lasciato più interrogativi che certezze. La Roja campione d’Europa deve ritrovare ritmo, incisività e quella capacità di trasformare il dominio del pallone in pericoli concreti. Di fronte, ci sarà un’Arabia Saudita che ha già dimostrato di non essere un avversario da sottovalutare. Il pareggio contro l’Uruguay all'esordio racconta di una squadra organizzata, capace di soffrire e sfruttare le proprie occasioni.