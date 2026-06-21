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Belgio-Iran: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Fermate sul pareggio nel match d'esordio, si giocano un pezzo di qualificazioni ai sedicesimi di finale
3 min
BelgioIranMondiali 2026
Belgio-Iran: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© EPA

LOS ANGELES (STATI UNITI D'AMERICA) - Belgio e Iran si giocano un pezzo di qualificazioni ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 nello scontro diretto in programma alle ore 21 italiane al SoFi Stadium di Los Angeles valido per il secondo turno del Gruppo G. Equilibrio totale dopo la gara d'esordio con i Diavoli Rossi che non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 contro l'Egitto e gli asiatici che hanno pareggiato con un pirotecnico 2-2 contro la Nuova Zelanda. Questo, dunque, potrebbe essere un turno decisivo che potrebbe delineare la classifica e dunque le formazioni pronte a prendere il pass per il turno successivo. 

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Belgio-Iran: diretta tv e streaming

Belgio-Iran, gara valida per il secondo turno del Gruppo G dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 21 italiane al SoFi Stadium di Los Angeles e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

 

 

Le probabili formazioni di Belgio-Iran

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Meunier, Debast, Theate, Castagne; Tielemans, Raskin; Saelemaekers, De Bruyne, Trossard; De Ketealere. Ct: Garcia. 

A disposizione: Lammens, Penders, Machele, De Cuyper, De Winter, Witsel, Onana, Lukebakio, Vanaken, Ngoy, Seys, Moreia, Fernandez-Pardo, Lukaku. 

IRAN (4-1-4-1): Beiranvand; Rezaeian, Hajsafi, Khalilzadeh, Milan Mohammadi; Ezatolahi; Jahanbakhsh, Ghoddos, Mohebi, Yousefi; Taremi. Ct: Ghalenoei. 

A disposizione: Niazmand, Hosseini, Hardani, Nemati, Kanaani, Ghorbani, Ghayedi, Razaghinia, Torabi, Maghanloo, Darghadi, Hosseinzadeh, Alipour. 

ARBITRO: Herrera (Argentina). ASSISTENTI: Navarro-Chade (Argentina). IV UFFICIALE: Araki (Giappone). VAR: Mastrangelo (Argentina). ASS. VAR: Gonzalez (Uruguay)-Del Cerro Grande (Spagna). 

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