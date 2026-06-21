"Costretti a interrompere gli allenamenti a metà": Iran, continua la protesta verso gli Stati Uniti

Il Mondiale dell' Iran continua a essere turbolento e non tanto per l'aspetto di campo, la squadra di Ghalenoei è in attesa di affrontare la seconda gara dopo il pari all'esordio, ma per quanto riguarda le situazione extracampo in un 'conflitto' con gli Usa che sembra andare ben oltre gli aspetti meramente sportivi. Quando si mescola la Politica con il calcio, soprattutto in questo momento storico, il rischio è quello di creare situazioni poco piacevoli per chi pensa, e vuole pensare, soltanto a divertirsi guardando una partita o, ancor di più, a giocarla vista l'importanza della competizione. Per questo continuano le proteste da parte della nazionale iraniana e del suo ct .

Ghalenoei: "Continuiamo a subire un trattamento ingiusto"

Il ct dell'Iran, Ghalenoei, afferma che la sua squadra continua a subire un trattamento ingiusto da parte degli Stati Uniti: "Avevamo bisogno di 24 ore a Los Angeles, ma ce ne hanno concesse meno di 16, ed è per questo che abbiamo dovuto interrompere gli allenamenti a metà. Queste limitazioni ci hanno reso le cose molto difficili". La nazionale iraniana è rientrata sabato a Los Angeles per la seconda gara con il Belgio e lo stesso ct ha lanciato un appello anche agli altri allenatori: "Ho posto una domanda agli altri 47 allenatori, e nessuno di loro mi ha risposto. Siamo qui per il calcio, non per la politica, e lo ripetiamo. Le nostre rimostranze riguardano il modo in cui si sono comportati con noi. Non ho sentito niene dagli altri allenatori ai Mondiali, e sono sicuro che siano impegnati a preparare le loro squadre e non ci aspettiamo certo che reagiscano. Se avessi visto un'altra squadra essere trattata come noi, avrei detto qualcosa".

Iran e la terza gara a Seattle

Il ct dell'Iran a quel punto ha concluso la sua conferenza: "Per la terza partita ci hanno detto: 'A Seattle potete fare quello che volete. Potete comportarvi come volete e potete arrivare prima'. Ma il mio problema è: perché non ci hanno permesso di arrivare prima anche per le prime due partite? So che per l'ultima partita ci hanno permesso di prendere le nostre decisioni in merito all'organizzazione del viaggio. Ma purtroppo per le prime due partite, sono stati altri a decidere per noi in merito alle tempistiche". Poi l'attesa della telefonata con la FIFA, intenta a fare da pacere con il governo americano: "Ci hanno detto: 'Ci dispiace, non siamo riusciti a farlo'. E questo ci influenzerà a livello mentale, soprattutto perché come allenatore voglio concentrarmi sugli aspetti tecnici".