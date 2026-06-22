Capo Verde si ripete: dopo la Spagna ferma anche l'Uruguay

Finisce 2-2 la sfida tra Uruguay e Capo Verde, valida per la seconda giornata del girone H dei Mondiali 2026. Apre le marcature Pina, pareggia Araujo e Canobbio firma il sorpasso, ma nella ripresa pareggia Varela per la selezione del ct Brito. Le due formazioni salgono così a 2 punti, dietro alla Spagna capolista a quota 4 e davanti all'Arabia Saudita, ultima con un solo punto, e si giocheranno tutto all'ultima giornata, quando Capo Verde affronterà proprio gli asiatici mentre la Celeste di Marcelo Bielsa dovrà vedersela contro le Furie Rosse.