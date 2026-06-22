Norvegia-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - A giudicare dalle premesse potrebbe davvero valerne la pena puntare la sveglia alle 2 per seguire il match tra Norvegia e Senegal in programma nel cuore della notte italiana al MetLife Stadium di New York e valido per il secondo turno del Gruppo I dei Mondiali 2026. Da una parte ci sono gli scandinavi che dopo il convincente 4-1 inflitto all'Iraq all'esordio vogliono strappare il pass per i sedicesimi con un turno d'anticipo. Dall'altro, invece, c'è la selezione africana che dopo il ko al debutto contro la Francia (3-1) in caso di altra sconfitta potrebbe già salutare il torneo. La posta in palio, dunque, è altissima, pertanto vietato sbagliare. Ci sarà anche una sfida nella sfida, quella tra Erling Haaland, autore di una doppietta nel primo match, e Sadio Mané, ex stella del Liverpool oggi all'Al Nassr.