Norvegia-Senegal: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - A giudicare dalle premesse potrebbe davvero valerne la pena puntare la sveglia alle 2 per seguire il match tra Norvegia e Senegal in programma nel cuore della notte italiana al MetLife Stadium di New York e valido per il secondo turno del Gruppo I dei Mondiali 2026. Da una parte ci sono gli scandinavi che dopo il convincente 4-1 inflitto all'Iraq all'esordio vogliono strappare il pass per i sedicesimi con un turno d'anticipo. Dall'altro, invece, c'è la selezione africana che dopo il ko al debutto contro la Francia (3-1) in caso di altra sconfitta potrebbe già salutare il torneo. La posta in palio, dunque, è altissima, pertanto vietato sbagliare. Ci sarà anche una sfida nella sfida, quella tra Erling Haaland, autore di una doppietta nel primo match, e Sadio Mané, ex stella del Liverpool oggi all'Al Nassr.
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Norvegia-Senegal: diretta tv e streaming
Norvegia-Senegal, gara valida per il secondo turno del Gruppo I dei Mondiali 2026, è in programma alle 2 di notte italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Norvegia-Senegal
NORVEGIA (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Møller Wolfe; Ødegaard, Berge, Aursnes, Nusa; Sørloth, Haaland. Ct: Solbakken.
A disposizione: Tangvik, Selvik, Thorsby, Ostigarg, Berg, Strand Larsen, Bjorkan, Pedersen, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup, Bobb, Hauge, Langas, Falchener.
SENEGAL (4-2-3-1): Edouard Mendy; K. Diatta, K. Koulibaly, M. Niakhaté, E. Diouf; Idrissa Gueye, P. Gueye; I. Sarr, L. Camara, S. Mané; N. Jackson. Ct: Thiaw.
A disposizione: Y. Diouf, Diaw, M. Sarr, Seck, Ciss, Diao, Dieng, C. Ndiaye, I. Ndiaye, Jakobs, P. Sarr, ;baye, Diarra, B. Ndiaye, A. Mendy.
ARBITRO: Sampaio (Brasile). ASSISTENTI: Pires-Boschilia (Brasile). IV UFFICIALE: Kawana-Waugh (Nuova Zelanda). VAR: Toski (Brasile). ASS. VAR: Lara (Cile)-Kwoatkowski (Polonia).