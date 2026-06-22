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Giordania-Algeria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Entrambe le Nazionali si giocano le proprie chance di rimanere nella competizione dopo il ko all'esordio
3 min
GiordaniaAlgeriaMondiali 2026
Giordania-Algeria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

SAN FRANCISCO (STATI UNITI D'AMERICA) - Sconfitte all'esordio rispettivamente da Austria (3-1) e Argentina (3-0), Giordania e Algeria hanno bisogno dei tre punti per cercare di rimanere ancora in corsa per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Per tali ragioni, la sfida in programma alle 5 del mattino italiane sarà decisiva per il futuro nella competizione di entrambe le Nazionali. Gli africani hanno certamente qualcosa in più degli asiatici, ma dovranno fare attenzione alla loro voglia di rivincita. 

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Giordania-Algeria: diretta tv e streaming

Giordania-Algeria, gara valida per il secondo turno del Gruppo J dei Mondiali 2026, è in programma alle 5 del mattino italiane alla San Francisco Bay Arena Stadium e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Giordania-Algeria

GIORDANIA (3-4-2-1): Abulaila; Nasib, Alarab, Abualnadi; Haddad, Al Rashan, Al Rawabdeh, Abu Taha; Fakoury, Tamari; Olwan. Ct: Sellami. 

A disposizione: Attiah, Al Fakhouri, Hasheesh; Dahab, Jamous, Zrayw, Al Mardi, Ayed, Sadeh, Obaid, Sabra, Al Rosan, Azaieh, Al Daoud, Badawi. 

ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Boudaoui, Bentaleb, Maza; Hadji Moussa, Gouiri, Chaibi. Ct: Petkovic. 

A disposizione: Mastil, Benbot, Abada, Tougal, Belaid, Zerrouki, Aouar, Mahrez, Benbouali, Hadjam, Amoura, Boulbina, Totraoui, Ghedjemis, Chergui. 

ARBITRO: Vincic (Slovenia). ASSISTENTI: Klancnik-Kovacic (Slovenia). IV UFFICIALE: Nation (Giamaica). VAR: Bebek (Croazia). ASS. VAR: Gillet (Inghilterra)-Driessche (Belgio). 

 

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