Giordania-Algeria: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

SAN FRANCISCO (STATI UNITI D'AMERICA) - Sconfitte all'esordio rispettivamente da Austria (3-1) e Argentina (3-0), Giordania e Algeria hanno bisogno dei tre punti per cercare di rimanere ancora in corsa per i sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Per tali ragioni, la sfida in programma alle 5 del mattino italiane sarà decisiva per il futuro nella competizione di entrambe le Nazionali. Gli africani hanno certamente qualcosa in più degli asiatici, ma dovranno fare attenzione alla loro voglia di rivincita.