Undav, dalla fabbrica alla vetta dei bomber mondiali: l’incredibile storia del Vardy tedesco

Da operaio addetto a una macchina industriale , svegliandosi alle 4 del mattino per arrivare puntuale in fabbrica, alla vetta della classifica cannonieri di questo Mondiale nordamericano con tre gol (e pure due assist) a pari merito con il campione mondiale argentino Leo Messi e il canadese juventino Jonathan David . È la storia straordinaria di Deniz Undav , eroe calcistico della Germania tornata a qualificarsi dopo 12 anni alla fase a eliminazione diretta (l’ultima in occasione del trionfo brasiliano del 2014) dopo le estromissioni ai gironi di Qatar 2022 e Russia 2018. La doppietta firmata dal tedesco alla Costa d’Avorio ha mandato in delirio 85 milioni di tifosi che sognano veder cucita la quinta stella d’oro sulla maglia bianconera della “Mannschaft”.

Media gol impressionante

Coincidenza: l’attaccante dello Stoccarda compirà 30 anni il prossimo 19 luglio ovvero il giorno della finale mondiale al MetLife Stadium newyorkese. Undav è il subentrato che segna sempre. Dopo la rete “decorativa” al malcapitato Curaçao, s’è clamorosamente ripetuto contro gli “Elefanti” ivoriani in vantaggio sino a 22’ dalla fine. In totale ha firmato un tris in appena 70’ includendo anche i lunghi recuperi delle due partite. E la sua media gol in Nazionale s’avvicina incredibilmente a quella del più forte bomber della storia tedesca, il leggendario Gerd “Torpedo” Müller, capace di segnare 68 reti in 62 apparizioni nell’allora Germania Ovest. Con 9 reti in 11 incontri, la statistica di Undav è di 0,81. Strepitoso.

La storia di Deniz Undav: il Vardy tedesco che nessuno credeva pronto

In Germania l’hanno soprannominato il Vardy tedesco perché è diventato tardi professionista. Fino al 2020 giocava in Regionalliga (terza serie) nel Meppen, poi in seconda divisione belga. È arrivato in Bundesliga a 27 anni, in precedenza anche una breve ma formativa esperienza al Brighton sotto De Zerbi. In Nazionale ha debuttato due anni fa. La prima volta che il ct Nagelsmann lo convocò, si presentò nel ritiro di Herzogenaurach tenendo a tracolla le scarpe da calcio e da “jogging” dentro un sacco di plastica blu della spazzatura. Accessorio insolito se si considera che i suoi colleghi sfoggiano borsoni e valigie da migliaia di euro firmati Gucci, Vuitton, Hermès. Uno stile di vita sfarzoso che non gli piace: «Indosso ancora gli stessi vestiti che ho usato per anni, non m’interessa il lusso – dice – . I pantaloni sono pantaloni, non importa la marca».

Fino a 19 anni lavorava duro a Weyhe, vicino a Brema, presso la sede logistica della Edeka. Turni che a volte sfioravano le 14 ore al giorno. Nei pochi ritagli di tempo si dedicava al “fußall”, la sua grande passione. Sognava di svoltare, ma appena faceva qualche provino “serio”, lo bocciavano. Perché non lo ritenevano all’altezza. In tutti i sensi. Una volta lo scartarono (a Brema) motivando la decisione con il fatto che fosse troppo basso...

Origini, carriera e stipendio di Deniz Undav

Nato nel 1996 a Varel, vicino allo sbocco del fiume Jade nel Mare del Nord, il suo nome tradisce le origini turche dei familiari (Deniz significa mare) per la precisione curdo-yazidi. Ha il doppio passaporto, ma ha solo e sempre sognato di giocare nella “Mannschaft”.

Prima volta all’estero 6 anni fa con i belgi dell’Union Saint-Gilloise, periferia di Bruxelles. Subito promozione dalla B alla Pro League e poi il titolo di capocannoniere a quota 26. Dopo un anno a Brighton, estate 2023, il salto a Stoccarda. Il club svevo lo pagò 26,7 milioni. Nell’ultima Bundesliga ha segnato 19 gol, secondo dietro Kane. Assistito dagli agenti Yilmaz Sanli e David Webb della Tenet Football, ha rinnovato fino al 2029. Guadagna 4,5 milioni fissi all’anno che possono superare i 5,6 grazie ai bonus.