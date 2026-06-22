Messi sempre più nella storia: altro record raggiunto con l'Austria, Klose staccato

Lionel Messi continua a infrangere record nella sua straordinaria carriera e con la rete del vantaggio contro l'Austria si prende il trono del miglior marcatore della storia dei Mondiali. Una serata particolare per il fuoriclasse argentino: prima un rigore sbagliato, poi due parate strepitose del portiere austriaco , infine il sigillo numero 17 della sua storia in Coppa del Mondo per l'1-0 dell'Argentina che vuol dire storia.

Messi infinito

Al minuto 39 un colpo da biliardo dal limite, un lampo alla Messi, ha portato in vantaggio l'Argentina e ha regalato alla Pulce il primato nella speciale classifica della storia dei Mondiali. Uno in più di Miroslav Klose, già raggiunto da Messi nell'esordio in questo capitolo 2026 grazie alla tripletta firmata contro l'Algeria. Un campione infinito che continua a scrivere pagine della storia del calcio.