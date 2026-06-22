Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Messi sempre più nella storia: altro record raggiunto con l'Austria, Klose staccato

Il fuoriclasse si prende un altro primato e continua ad illuminare con la sua Argentina il Mondiale 2026
2 min
Messiargentinaklose

Lionel Messi continua a infrangere record nella sua straordinaria carriera e con la rete del vantaggio contro l'Austria si prende il trono del miglior marcatore della storia dei Mondiali. Una serata particolare per il fuoriclasse argentino: prima un rigore sbagliato, poi due parate strepitose del portiere austriaco, infine il sigillo numero 17 della sua storia in Coppa del Mondo per l'1-0 dell'Argentina che vuol dire storia.

 

 

Messi infinito

Al minuto 39 un colpo da biliardo dal limite, un lampo alla Messi, ha portato in vantaggio l'Argentina e ha regalato alla Pulce il primato nella speciale classifica della storia dei Mondiali. Uno in più di Miroslav Klose, già raggiunto da Messi nell'esordio in questo capitolo 2026 grazie alla tripletta firmata contro l'Algeria. Un campione infinito che continua a scrivere pagine della storia del calcio.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS