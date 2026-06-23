Algeria, c'è ancora vita: battuta la Giordania e qualificazione riaperta

SAN FRANCISCO (STATI UNITI) - L' Algeria batte 2-1 la Giordania e la condanna all'ultimo posto nel girone J dei Mondiali 2026 . Al-Rashdan la sblocca nel primo tempo, ma nella ripresa la ribaltano Benbouali e Gouiri , in una gara dove i cambi effettuati da Petkovic risultano decisivi. Gli africani, dunque, restano ancora in corsa per la qualificazione ai sedicesimi di finale e si giocheranno tutto nell'ultimo e decisivo turno, quando affronteranno l' Austria , attualmente seconda a pari punti.

Giordania-Algeria 1-2: la cronaca del match

L'Algeria prova subito a fare la partita, ma deve far fronte a una Giordania che pressa alta nel tentativo di non farsi schiacciare. Al 19' Mahrez cerca di scappare alla linea difensiva avversaria, lanciandosi sul lato destro ma venendo raggiunto in area e fallendo la prima vera occasione del match. Al 33' l'ex Manchester City scatta nuovamente verso la porta di Abu Laila, ma stavolta è proprio l'estremo difensore a negare la rete alla stella algerina. Un intervento decisivo, perché poco dopo è la Giordania a sbloccare il risultato: dopo un tentativo mal riuscito di Al-Tamari, la palla arriva ad Al-Rashdan, che nel cuore dell'area calcia e batte Zidane perl'1-0. Il gol carica di entusiasmo la squadra di Sellami, che rischia poco e comincia a farsi vedere più di frequente in avanti in chiusura di primo tempo. Petkovic effettua due cambi all'intervallo, e l'Algeria si butta immediatamente in avanti in avvio di ripresa. Al 49' ci prova Maza, il più pericoloso dei suoi al rientro in campo, ma la difesa giordana respinge. Il forcing dell'Algeria si concretizza al 69': calcio d'angolo dalla destra battuto da Mahrez, indecisione di Abu Laila che non esce e colpo di testa del neo entrato Benbouali per l'1-1. I cambi di Petkovic risultano decisivi anche per la rete del sorpasso, che arriva all'82': corner guadagnato da Hadj Moussa, entrato poco prima, dal quale nasce il gol di Gouiri, che pochi istanti prima di essere sostituito firma il 2-1 raccogliendo una palla vagante.