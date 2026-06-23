Portogallo-Uzbekistan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

HOUSTON (Stati Uniti) - Dopo il deludente esordio della nazionale guidata da Roberto Martinez contro il Congo, al centro del bersaglio ci è finito soprattutto lui, il 41enne Cristiano Ronaldo. Prestazione flop alla prima per CR7, unico tra i big che ancora non ha battuto un colpo e che intanto vede il rivale di sempre, Lionel Messi, infrangere record della Coppa del Mondo e volare ai sedicesimi da capocannoniere con la sua Argentina. L'ex Juventus è dunque chiamato a rispondere insieme ai suoi compagni e avrà l'occasione di farlo contro la selezione orchestrata dal 'nostro' Fabio Cannavaro. Un Uzbekistan alla sua prima volta in una fase finale di Coppa del Mondo che sogna di fare lo scherzetto ai lusitani.