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Portogallo-Uzbekistan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Dopo il deludente pari all'esordio con il Congo, CR7 e compagni cercano riscatto contro la nazionale del ct Cannavaro
3 min
PortogalloUzbekistanmondiale

HOUSTON (Stati Uniti) - Dopo il deludente esordio della nazionale guidata da Roberto Martinez contro il Congo, al centro del bersaglio ci è finito soprattutto lui, il 41enne Cristiano Ronaldo. Prestazione flop alla prima per CR7, unico tra i big che ancora non ha battuto un colpo e che intanto vede il rivale di sempre, Lionel Messi, infrangere record della Coppa del Mondo e volare ai sedicesimi da capocannoniere con la sua Argentina. L'ex Juventus è dunque chiamato a rispondere insieme ai suoi compagni e avrà l'occasione di farlo contro la selezione orchestrata dal 'nostro' Fabio Cannavaro. Un Uzbekistan alla sua prima volta in una fase finale di Coppa del Mondo che sogna di fare lo scherzetto ai lusitani.

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Portogallo-Uzbekistan: diretta tv e streaming

Portogallo-Uzbekistan, gara valida per il secondo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026, è in programma alle 19 italiane e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.

Portogallo-Uzbekistan: scopri tutte le quote

Le probabili formazioni di Portogallo-Uzbekistan

PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J.Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Neto; Ronaldo. Ct: Martinez.

A disposizione: Sa, Rui Silva, Semedo, Dalot, Inacio, Samu Costa, Nunes, R.Neves, Ramos, Joao Felix, Trincao, Leao, Conceicao, Guedes. Indisponibili: Araujo. Diffidati: Silva, Semedo, Araujo.

UZBEKISTAN (3-4-2-1): Yusupov, Khushanov, Abdullaev, Ashurmatov; Karimov, Mozgovoy, Shukurov, Nasrullaev: Fayzullaev, Urunov; Shomurodov. Ct: Cannavaro. 

A disposizione: Nematov, Ergashev, Alijonov, Sayfiev, Iskanderov, Xamrobekov, Eshmudorov, Khamdamod, Ganiev, Amonov, Sergeev, Esanov, Ulmasaliyev, Uruzov, Masharipov. Diffidati: Khushanov

ARBITRO: Jayed (Marocco). ASSISTENTI: Brinsi-Akarkad (Marocco). IV UFFICIALE: Abongile (Sudafrica). VAR: Gonzalez (Uruguay). ASS. VAR: El Fariq (Marocco)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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