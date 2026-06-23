Panama-Croazia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

TORONTO (Canada) - Panama e Croazia arrivano allo scontro diretto della seconda giornata del Gruppo L con zero punti in classifica e la necessità di reagire dopo due esordi diversi per sviluppo, ma identici nel risultato. I centroamericani sono stati puniti soltanto nei minuti di recupero dal Ghana (1-0) dopo una prestazione incoraggiante, mentre la squadra di Zlatko Dalic ha ceduto 4-2 all'Inghilterra in una partita spettacolare, condizionata però da diverse disattenzioni difensive. Per entrambe, la sfida di Toronto rappresenta già un passaggio cruciale nella corsa ai sedicesimi di finale.
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Panama-Croazia: diretta tv e streaming
Panama-Croazia, gara valida per il secondo turno del Gruppo L dei Mondiali 2026, è in programma all'una di notte italiana e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn.
Le probabili formazioni di Panama-Croazia
PANAMA (3-4-3): Mosquera, Ramos, Cordoba, Escobar; Harvey, Murillo, Godoy, Davis; Barcenas, Fajardo, Diaz. Ct: Christiansen.
A disposizione: Mejia, Samudio, Blackman, Farina, Martinez, T.Rodriguez, Quintero, Yanis, Londono, Miller, Gutierrez, Andarde, Waterman, J,Rodriguez. Indisponibili: Carraquilla. Diffidati: Blackman, Harvey.
CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, Luka Sucic, Perisic; Pasalic, Kramaric; Musa. Ct: Dalic.
A disposizione: Pandur, Kotarski, Pongracic, Moro, Vlasic, Baturina, P.Sucic, Jakic, Fruk, Matanovic, Kovacic, Caleta-Car, Marco Pasalic, Erlic, Budimir.
ARBITRO: Atcho (Gabon). ASSISTENTI: Ditsoga-Abeigne (Gabon). IV UFFICIALE: Alturais (Arabia Saudita). VAR: Albakry (Arabia Saudita). ASS. VAR: Ming (Cina)