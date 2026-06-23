Panama-Croazia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

TORONTO (Canada) - Panama e Croazia arrivano allo scontro diretto della seconda giornata del Gruppo L con zero punti in classifica e la necessità di reagire dopo due esordi diversi per sviluppo, ma identici nel risultato. I centroamericani sono stati puniti soltanto nei minuti di recupero dal Ghana (1-0) dopo una prestazione incoraggiante, mentre la squadra di Zlatko Dalic ha ceduto 4-2 all'Inghilterra in una partita spettacolare, condizionata però da diverse disattenzioni difensive. Per entrambe, la sfida di Toronto rappresenta già un passaggio cruciale nella corsa ai sedicesimi di finale.