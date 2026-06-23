Inghilterra-Ghana: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

BOSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Vincere e archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 con un turno d'anticipo. È questo l'obiettivo di Inghilterra e Ghana, avversarie alle ore 22 italiane al Boston Stadium nel secondo match del Gruppo L. Entrambe vittoriose al debutto, la Nazionale dei Tre Leoni ha superato con un pirotecnico 4-2 la Croazia grazie alla doppietta del solito Harry Kane e alle reti di Bellingham e Rashford, mentre gli africani hanno avuto la meglio su Panama grazie al sigillo al 95' di Yirenkyi.