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Inghilterra-Ghana: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Vittoriose all'esordio rispettivamente contro Croazia (3-2) e Panama (1-0), le due Nazionali si giocano la qualificazione ai sedicesimi di finale
3 min
Inghilterra-Ghana: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

BOSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Vincere e archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 con un turno d'anticipo. È questo l'obiettivo di Inghilterra e Ghana, avversarie alle ore 22 italiane al Boston Stadium nel secondo match del Gruppo L. Entrambe vittoriose al debutto, la Nazionale dei Tre Leoni ha superato con un pirotecnico 4-2 la Croazia grazie alla doppietta del solito Harry Kane e alle reti di Bellingham e Rashford, mentre gli africani hanno avuto la meglio su Panama grazie al sigillo al 95' di Yirenkyi. 

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Inghilterra-Ghana: diretta tv e streaming

Inghilterra-Ghana, gara valida per il secondo turno del Gruppo L, è in programma alle ore 22 italiane al Boston Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. 

 

 

Le probabili formazioni di Inghilterra-Ghana

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel. 

A disposizione: D. Henderson, Trafford, Chalobah, Guéhi, Burn, Spence, Quansah, J. Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Rashford, Watkins, Saka, Toney. 

GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Owusu, Sulemana; Nuamah, Ayew, Semenyo. Ct: Queiroz. 

A disposizione: Anang, Seidu, Mumin, Baba, Oppong, Luckassen, Senaya, Partey, Sibo, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Bonsu Baah, Williams, Prince Adu. 

ARBITRO: Martinez Sorto (Honduras). ASSISTENTI: Lopez-Ramires (Honduras). IV UFFICIALE: Ning (Cina). VAR: Villarreal (Usa). ASS. VAR: Miranda (Messico). 

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