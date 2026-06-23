Inghilterra-Ghana: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

BOSTON (STATI UNITI D'AMERICA) - Vincere e archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026 con un turno d'anticipo. È questo l'obiettivo di Inghilterra e Ghana, avversarie alle ore 22 italiane al Boston Stadium nel secondo match del Gruppo L. Entrambe vittoriose al debutto, la Nazionale dei Tre Leoni ha superato con un pirotecnico 4-2 la Croazia grazie alla doppietta del solito Harry Kane e alle reti di Bellingham e Rashford, mentre gli africani hanno avuto la meglio su Panama grazie al sigillo al 95' di Yirenkyi.
SEGUI INGHILTERRA-GHANA IN DIRETTA SUL NOSTRO SITO
Inghilterra-Ghana: diretta tv e streaming
Inghilterra-Ghana, gara valida per il secondo turno del Gruppo L, è in programma alle ore 22 italiane al Boston Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Inghilterra-Ghana
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Stones, Konsa, O'Reilly; Anderson, Rice; Madueke, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
A disposizione: D. Henderson, Trafford, Chalobah, Guéhi, Burn, Spence, Quansah, J. Henderson, Mainoo, Rogers, Eze, Rashford, Watkins, Saka, Toney.
GHANA (4-3-3): Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Yirenkyi, Owusu, Sulemana; Nuamah, Ayew, Semenyo. Ct: Queiroz.
A disposizione: Anang, Seidu, Mumin, Baba, Oppong, Luckassen, Senaya, Partey, Sibo, Boakye, Fatawu, Thomas-Asante, Bonsu Baah, Williams, Prince Adu.
ARBITRO: Martinez Sorto (Honduras). ASSISTENTI: Lopez-Ramires (Honduras). IV UFFICIALE: Ning (Cina). VAR: Villarreal (Usa). ASS. VAR: Miranda (Messico).