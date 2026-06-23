Colombia-Repubblica Democratica del Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

GUADALAJARA (MESSICO) - Alle 4 di notte italiane, all'Estadio Guadalajara, Colombia e Repubblica Democratica del Congo si affrontano nel secondo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026. Al debutto i sudamericani hanno battuto 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro conquistando momentaneamente la vetta della classifica. Sì, perché a sorpresa, nell'altra gara del girone, gli africani sono riusciti a fermare sull'1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, tra le Nazionali accreditate alla vigilia per il successo finale. Un risultato clamoroso maturato nella prima frazione di gioco: la rete dopo sei giri di lancette di Joao Neves sembrava aver spianato la strada ai lusitani ma in pieno recupero il colpo di testa di Wissa ha ristabilito l'equilibrio fissando il punteggio che, nonostante i tentativi portoghesi, non è più cambiato nella ripresa.