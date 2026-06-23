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Colombia-Repubblica Democratica del Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

All'esordio i sudamericani hanno battuto 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro mentre gli africani hanno fermato sull'1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo
3 min
ColombiaRepubblica Democratica del CongoMondiali 2026
Colombia-Repubblica Democratica del Congo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

GUADALAJARA (MESSICO) - Alle 4 di notte italiane, all'Estadio Guadalajara, Colombia e Repubblica Democratica del Congo si affrontano nel secondo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026. Al debutto i sudamericani hanno battuto 3-1 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro conquistando momentaneamente la vetta della classifica. Sì, perché a sorpresa, nell'altra gara del girone, gli africani sono riusciti a fermare sull'1-1 il Portogallo di Cristiano Ronaldo, tra le Nazionali accreditate alla vigilia per il successo finale. Un risultato clamoroso maturato nella prima frazione di gioco: la rete dopo sei giri di lancette di Joao Neves sembrava aver spianato la strada ai lusitani ma in pieno recupero il colpo di testa di Wissa ha ristabilito l'equilibrio fissando il punteggio che, nonostante i tentativi portoghesi, non è più cambiato nella ripresa. 

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Colombia-Repubblica Democratica del Congo: diretta tv e streaming

Colombia-Repubblica Democratica del Congo, gara valida per il secondo turno del Gruppo K dei Mondiali 2026, è in programma alle 4 di notte italiane all'Estadio Guadalajara e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Colombia-Repubblica Democratica del Congo

COLOMBIA (4-2-3-1): C. Vargas; D. Munoz, D. Sanchez, J. Lucumi, J. Mojica; G. Puerta, J. Lerma; Jhon Arias, J. Rodriguez, L. Diaz; L. Suarez. Ct: Lorenzo. 

A disposizione: Montero, Campaz, Ospina, Portilla, Rios, Yerri Mina, Cordoba, Ditta, Quintero, Arias, Machado, Hernandez, Carrascal, Andres Gomez, Castano. 

REPUBBLICA EMOCRATICA DEL CONGO (5-3-2): L. Mpasi; Wan-Bissaka, C. Mbemba, A. Tuanzebe, S. Kapuadi, A. Masuaku; N. Mukau, Moutoussamy, Edo Kayembe; C- Bakambu, Y. Wissa. Ct: Desabre. 

A disposizione: Banza, Keyembe, Fayulu, Sadiki, Mayele, Mbuku, Cipenga, Batubinsika, Kalulu, Kyatengwa, Elia, Picke, Tshibola, Bongonda, Epolo, Kakuta. 

ARBITRO: Mariani (Italia). ASSISTENTI: Bindoni-Tegoni (Italia). IV UFFICIALE: Calderon (Costarica). VAR: Mora (Costarica). ASS. VAR: Khadim (Emirati Arabi Uniti)-Del Cerro Grande (Spagna). 

 

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