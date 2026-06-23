Portogallo show, che manita all’Uzbekistan di Cannavaro: Ronaldo spaziale, è nella storia dei Mondiali!

Dopo il pari contro la Repubblica Democratica del Congo , il Portogallo rialza la testa ed asfalta l' Uzbekistan allenata da Fabio Cannavaro . A Cristiano Ronaldo bastano solo sei minuti per entrare nella storia: la rete del vantaggio del Portogallo regala a CR7 un altro record, essendo l'unico giocatore al mondo andato a segno per sei mondiali consecutivi. Al minuto 17 arriva anche il raddoppio dei lusitani con Nuno Mendes che su punizione sorprende Nematov: ma CR7 non si ferma e al 39', imbeccato alla perfezione da Bruno Fernandes, decide di firmare la sua doppietta personale. Nella ripresa arriva anche il poker della nazionale allenata da Roberto Martinez grazie ad una sfortunata autorete di Nematov al minuto 60. A chiudere ci pensa però Rafael Leao che torna al gol in nazionale al minuto 87.

Portogallo-Uzbekistan 5-0, la cronaca

Dopo neanche due minuti, Bruno Fernandes va vicino al gol quando il suo sinistro ravvicinato viene salvato con il corpo da Abdullaev. Il risultato cambia dopo soli sei minuti. Cancelo crossa dalla destra, Ronaldo attacca bene il primo palo e trafigge Nematov con un destro al volo. Il fuoriclasse ex Real Madrid diventa così il primo calciatore a firmare almeno un gol in sei edizioni dei Mondiali. Il raddoppio giunge al 17'. L'arbitro assegna una punizione dal limite e, mentre tutti si aspettano la conclusione di Ronaldo, a calciare è invece Nuno Mendes che sorprende il portiere sul suo palo e sigla il 2-0. Al 29' Ganiev riapre la partita con un meraviglioso destro all'incrocio dal limite, ma l'arbitro annulla dopo la revisione al Var per un precedente fallo commesso da Fayzullayev su Cancelo. Passato lo spavento, al 39' arriva il tris. Bruno Fernandes avanza palla al piede e verticalizza per Ronaldo, che con il piatto destro infila Nematov siglando la doppietta personale. Allo scadere del recupero, Khusanov salva sulla linea un nuovo tentativo di Ronaldo. Pochi istanti dopo, l'arbitro fischia la fine del primo tempo. La prima chance della ripresa si materializza al 13', quando Bruno Ferndandes pesca Ronaldo in area con un perfetto schema da calcio piazzato, ma Nematov esce a valanga e riesce a salvare in angolo.Una gioia rimandata di pochi secondi, poichè dal corner seguente nasce una mischia che finisce con un tocco involontario di Khusanov senza che Nematov riesca a pararlo. E' autogol. Al 28', Nematov sbaglia maldestramente un rinvio con i piedi ma rimedia poi fermando in tuffo un sinistro del solito Ronaldo. Il 5-0 arriva al 42': Semedo mette al centro dalla destra, la difesa spazza male e sulla palla si fionda il neo entrato Leao, che con il piatto destro calcia imparabilmente sotto la traversa. Il risultato non cambierà più.