È morta la madre di Deschamps. Il ct torna in Francia, salterà la sfida con la Norvegia

L'allenatore della nazionale francese, Didier Deschamps, non potrà essere in panchina venerdì per la partita dei Bleus contro la Norvegia. Lo ha riferito la Federazione francese in una nota, spiegando che "questo martedì mattina il commissario tecnico della nazionale ha appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di sua madre" e "tornerà in Francia per partecipare ai funerali".