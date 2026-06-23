È morta la madre di Deschamps. Il ct torna in Francia, salterà la sfida con la Norvegia

L'allenatore della nazionale francese, Didier Deschamps, non potrà essere in panchina venerdì per la partita dei Bleus contro la Norvegia. Lo ha riferito la Federazione francese in una nota, spiegando che "questo martedì mattina il commissario tecnico della nazionale ha appreso con grande dolore la notizia della scomparsa di sua madre" e "tornerà in Francia per partecipare ai funerali".
Il comunicato della Federazione
"D'accordo con Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, presente al ritiro della Nazionale francese per i Mondiali negli Stati Uniti, Didier Deschamps ha affidato al suo vice, Guy Stéphan, la responsabilità di guidare la squadra fino al suo ritorno", si legge ancora nella nota. "In questo momento di grande dolore, auguriamo tanta forza al commissario tecnico e alla sua famiglia e li rassicuriamo del sostegno di tutti i membri della Federazione", conclude il testo.