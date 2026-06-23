L’Inghilterra di Tuchel frena con il Ghana: Kane a secco, O'Reilly traversa. Per Queiroz punto d'oro

L' Inghilterra non punge a Foxborough contro il Ghana e porta a casa soltanto un punto dal match per il primo posto del Gruppo L. La nazionale dei Tre Leoni non va oltre lo 0-0, portandosi a quota quattro in classifica, a pari punti con la nazionale ghanese. Per gli uomini di Tuchel una traversa di O'Reilly spezza i sogni di gloria dell'Inghilterra, con Kane che successivamente spara alto sopra la porta difesa da Asare fallendo una grande occasione. Le due compagini occupano momentaneamente il 1° ed il 2° posto del Gruppo L, con Panama e Croazia che si affronteranno questa notte a caccia dei primi punti di questo Mondiale .

Inghiltterra, il dominio contro il Ghana non basta

La formazione di Thomas Tuchel ha dominato il match sotto ogni profilo ma non è riuscita a sfondare il muro giallo. Le statistiche parlano di 18 tiri totali, 3 in porta, 612 passaggi completati e il 78% di possesso palla. Numeri, quelli della nazionale dei Tre Leoni, decisamente migliori di quelli della squadra ghanese che ha prodotto solo un tiro, 168 passaggi completati e il 22% del possesso palla.

L'Inghilterra affronterà Panama alla prossima ed ultima giornata della fase a gironi, a caccia di tre punti fondamentali ai fini del primo posto in classifica. Il Ghana affronterà invece la Croazia di Luka Modric.