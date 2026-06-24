Croazia, prima gioia Mondiale: Budimir elimina Panama e tiene aperta la corsa ai sedicesimi

Prima gioia mondiale per la Croazia, che supera di misura Panama all'incontro valido per la seconda giornata del girone L: decide l'incontro l'attaccante dell'Osasuna ed ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir, a segno al 54' minuto. Un risultato che segue il ko con l'Inghilterra (4-2) e che consente a Luka Modric e compagni di rientrare con 3 punti che valgono il terzo posto alle spalle del Ghana, che nell'altro incontro di giornata ha fermato a sua volta la nazionale dei Tre Leoni sullo 0-0. Il successo di Toronto condanna inoltre la selezione Thomas Christiansen all'eliminazione dalla Coppa del Mondo.