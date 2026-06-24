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Croazia, prima gioia Mondiale: Budimir elimina Panama e tiene aperta la corsa ai sedicesimi

Gli uomini di Dalic rientrano da Toronto con 3 punti che valgono il terzo posto nel girone L. La selezione di Christiansen è fuori dalla Coppa del Mondo
1 min
panamaMondiali 2026Croazia

Prima gioia mondiale per la Croazia, che supera di misura Panama all'incontro valido per la seconda giornata del girone L: decide l'incontro l'attaccante dell'Osasuna ed ex Sampdoria e Crotone Ante Budimir, a segno al 54' minuto. Un risultato che segue il ko con l'Inghilterra (4-2) e che consente a Luka Modric e compagni di rientrare con 3 punti che valgono il terzo posto alle spalle del Ghana, che nell'altro incontro di giornata ha fermato a sua volta la nazionale dei Tre Leoni sullo 0-0. Il successo di Toronto condanna inoltre la selezione Thomas Christiansen all'eliminazione dalla Coppa del Mondo. 

L'agenda della Croazia

L'ultimo appuntamento sull'agenda di Zlatko Dalic prevede la sfida contro il Ghana in programma sabato 27 giugno presso il Lincoln Financial Field di Filadelfia, Pennsylvania. Inghilterra e Panama si affronteranno invece lo stesso giorno al MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey.

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