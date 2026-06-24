Marocco-Haiti: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Il Marocco torna in campo al Mondiale per contendere ad Haiti l'ultima giornata del girone C. Reduce dal successo sulla Scozia (1-0) e prima ancora dal pareggio all'esordio con il Brasile, la selezione di Mohamed Ouahbi si presenta all'appuntamento con 4 punti che valgono il secondo posto a pari merito con la Selecao di Carlo Ancelotti, a sua volta impegnata contro i Tartan di Steve Clarke. Gli uomini di Sebastien Migne, tornati in Coppa del Mondo dopo 52 anni, inseguono uno storico punto in Coppa del Mondo: anche nel 1974 Haiti rimase a secco nello stesso girone dell'Italia, che a sua volta non andò oltre la prima fase del torneo.
Marocco-Haiti: dove vederla
L'incontro tra le selezioni di Ouahbi e Migne e Haiti è in programma alla mezzanotte italiana di giovedì 25 giugno presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
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Marocco-Haiti: le probabili formazioni
MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannous; Saibari. Ct: Ouahbi.
A disposizione: Munir, Tagnaouti, El Ouahdi, Halhal, Salah-Eddine, Amrabat, Belammari, El Mourabet, Saadane, Yassine, Amaimouni, El Kaabi, Rahimi, Sbai, Talbi.
HAITI (5-4-1): Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot. Ct: Migne.
A disposizione: Duverger, Pierre, Lacroix, Metusala, Paugain, Thermoncy, Pierre, Sainte, Simon, Deedson, Etienne, Fortune, Isidor, Joseph, Nazon.
Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra–de Vries (Olanda); Quarto ufficiale: Pinheiro (Portogallo); Var: Higler (Olanda); Ass. Var: San (Svizzera)–Van Driessche (Belgio).