Marocco-Haiti: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Marocco-Haiti: dove vederla

L'incontro tra le selezioni di Ouahbi e Migne e Haiti è in programma alla mezzanotte italiana di giovedì 25 giugno presso il Mercedes-Benz Stadium di Atlanta, Georgia. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.

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Marocco-Haiti: le probabili formazioni

MAROCCO (4-2-3-1): Bounou; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannous; Saibari. Ct: Ouahbi.

A disposizione: Munir, Tagnaouti, El Ouahdi, Halhal, Salah-Eddine, Amrabat, Belammari, El Mourabet, Saadane, Yassine, Amaimouni, El Kaabi, Rahimi, Sbai, Talbi.

HAITI (5-4-1): Placide; Arcus, Duverne, Ade, Delcroix, Experience; Casimir, Jean Jacques, Bellegarde, Providence; Pierrot. Ct: Migne.

A disposizione: Duverger, Pierre, Lacroix, Metusala, Paugain, Thermoncy, Pierre, Sainte, Simon, Deedson, Etienne, Fortune, Isidor, Joseph, Nazon.

Arbitro: Makkelie (Olanda); Assistenti: Steegstra–de Vries (Olanda); Quarto ufficiale: Pinheiro (Portogallo); Var: Higler (Olanda); Ass. Var: San (Svizzera)–Van Driessche (Belgio).