Colombia, Munoz stende il Congo e trascina i Cafeteros ai sedicesimi di finale al Mondiale

La Colombia batte anche la Repubblica Democratica del Congo e conquista la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali. Nell'1-0 è decisivo ancora una volta Munoz, di ruolo terzino ma già autore di due reti dopo quella realizzata contro l'Uzbekistan nella prima giornata. Una rete arrivata solo a venti minuti dalla fine dopo una partita in cui il predominio della Colombia è stato chiaro, ma gli uomini del ct Lorenzo hanno sbattuto ripetutamente sul muro eretto da Mpasi. Il portiere congolese è protagonista già dopo pochi minuti, quando è reattivo sul tentativo ravvicinato di Arias, con Munoz che sul tap-in colpisce il palo. Il terzino trova il gol di testa al 6', ma la rete viene annullata per un fuorigioco di pochi centimetri. A cavallo del quarto d'ora si fanno vedere anche Rodriguez dalla distanza e Diaz con un tiro da dentro l'area dopo aver saltato Mbemba: in entrambi i casi è ancora pronto Mpasi. La Colombia non riesce a sfondare, nonostante la Repubblica Democratica del Congo non riesca mai a creare situazioni pericolose in attacco, e quindi si va al riposo sullo 0-0.
Colombia, Munoz ancora decisivo: Congo ko
Il secondo tempo riprende con un'altra occasione importante per Diaz con il mancino, ma Mpasi para in stile futsal. A questo punto, il ritmo della partita cala, con la Colombia che fatica a trovare idee per proseguire nel pressing offensivo e la squadra di Desabre che trova un po' di verve con i nuovi entrati Pickel e Joris Kayembe. Al 76' ci penserà poi Munoz, che su assist dell'ex Pescara Quintero trova la rete del vantaggio definitivo che consentirà ai Cafeteros di conquistare tre punti fondamentali, il primato del Gruppo K a punteggio pieno e quindi la qualificazione ai sedicesimi di finale in questo Mondiale.
All'ultima giornata la Colombia affronterà il Portogallo di Ronaldo - uscito vittorioso dal match contro l'Uzbekistan di Cannavaro con il punteggio di 5-0 - in una sfida che decreterà la regina del girone K. Il Congo di Wan-Bissaka se la vedrà invece con la nazionale uzbeka, sfida dalla quale dovrà necessariamente uscire con tre punti per poter sperare di passare come migliore terza.