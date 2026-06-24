Bosnia-Qatar: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Entrambe ferme a un punto dopo le prime due giornate, per sperare di proseguire il proprio cammino ai Mondiali 2026 Bosnia e Qatar hanno bisogno di vincere nella sfida in programma alle ore 21 italiane al Lumen Field di Seattle. Dopo l'1-1 al debutto contro i padroni di casa del Canada, i balcanici hanno perso 4-1 contro la Svizzera, formazione fermata sull'1-1 all'esordio dai qatarioti che, però, poi ne hanno presi sei contro Jonathan David (tripletta) e compagni. La tenuta difensiva, dunque, è il principale problema di queste due Nazionali: quella di Barbarez subisce reti da ben otto partite (ufficiali), tanto che l’ultimo clean sheet risale al settembre 2025 contro San Marino; quella di Lopetegui, invece, (sempre escludendo le amichevoli) da ottobre contro l’Oman.