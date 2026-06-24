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Bosnia-Qatar: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

A quota uno dopo due partite, entrambe le squadre hanno bisogno di vincere per tentare di strappare il pass per i sedicesimi di finale
4 min
BosniaQatarMondiali 2026
Bosnia-Qatar: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© EPA

SEATTLE (STATI UNITI D'AMERICA) - Entrambe ferme a un punto dopo le prime due giornate, per sperare di proseguire il proprio cammino ai Mondiali 2026 Bosnia e Qatar hanno bisogno di vincere nella sfida in programma alle ore 21 italiane al Lumen Field di Seattle. Dopo l'1-1 al debutto contro i padroni di casa del Canada, i balcanici hanno perso 4-1 contro la Svizzera, formazione fermata sull'1-1 all'esordio dai qatarioti che, però, poi ne hanno presi sei contro Jonathan David (tripletta) e compagni. La tenuta difensiva, dunque, è il principale problema di queste due Nazionali: quella di Barbarez subisce reti da ben otto partite (ufficiali), tanto che l’ultimo clean sheet risale al settembre 2025 contro San Marino; quella di Lopetegui, invece, (sempre escludendo le amichevoli) da ottobre contro l’Oman.

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Bosnia-Qatar: diretta tv e streaming

Bosnia-Qatar, gara valida per il terzo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 21 al Lumen Field di Seattle e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn. 

 

 

Le probabili formazioni di Bosnia-Qatar

BOSNIA (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Radeljic, Kolasinac; Memic, Sunjic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko. Ct: Barbarez.

A disposizione: Jurkas, Zlomislic, Mujakic, Hadzikadunic, Malic, Gigovic, Basic, Hadziahmetovic, Burnic, Mahmic, Bajraktarevic, Bazdar, Lukic.

QATAR (4-2-3-1): Abunada; Al-Oui, Khoukhi, Miguel, Al Brake; Gaber, Laye; Junior, Fathy, Afif; Abdurisag. Ct: Lopetegui. 

A disposizione: Zakaria, Barsham, Mendes, Boudiaf, Al Hussain, Hatem, Al Ganehi, Alaaeldin, Muntari, Al Haydos, Almoez Ali, Jamshid, Manai. 

ARBITRO: Valenzuela (Venezuela). ASSISTENTI: Urrego-Moreno (Venezuela). IV UFFICIALE: Araki (Giappone). VAR: Guzman (Nicarague). ASS. VAR: Gonzalez (Uruguay)-Evans (Australia). 

 

 

 

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