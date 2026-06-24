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Corea del Sud-Sudafrica: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Son e compagni contendono alla selezione di Broos l'ultima giornata del girone A
2 min
Corea del SudSudafricaMondiali 2026

Ultima chiama Mondiale per Corea del Sud e Sudafrica. Reduci dal ko con il Messico (1-0) e prima ancora dal successo all'esordio con la Repubblia Ceca (2-1)Son e compagni tornano in campo per archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ben più complicata la classifica per la selezione di Broos, che dopo la sconfitta al debutto e il pareggio alla seconda giornata, non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria. 

Corea del Sud-Sudafrica: dove vederla

L'incontro tra Corea del Sud e Sudafrica è in programma alle ore 3am italiane di giovedì 25 giugno presso lo stadio Stadio BBVA di Monterrey, Messico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn. 

Segui Corea del Sud-Sudafrica sul nostro sito.

Corea del Sud-Sudafrica: le probabili formazioni

COREA DEL SUD (3-4-2-1): Son Heung-min; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Kim Moon-Hwan, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Seol Young-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min. Ct.: Hong Myung-Bo.

A disposizione: Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Kim Tae-hyeon, Cho Gue-sung, Hwang Hee-chan, Cho Wi-je, Park Jin-seob, Bae Jun-ho, Oh Hyeon-gyu, Yang Hyun-jun, Castrop, Kim Jin-gyu, Eom Ji-sung, Lee Dong-gyeong.

SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Rayners, Appollis. Ct: Broos.

A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Moremi, Foster, Mofokeng, Makgopa, Kabini, Sibisi, Makhanya, Sebelebele, Cross. 

Arbitro: Tello (Argentina); Assistenti: Belatti–Chade (Argentina); Quarto ufficiale: Rojas (Colombia); Var: Mastrangelo (Argentina); Ass. Var: Gallo (Colombia).

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