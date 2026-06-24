Corea del Sud-Sudafrica: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Ultima chiama Mondiale per Corea del Sud e Sudafrica. Reduci dal ko con il Messico (1-0) e prima ancora dal successo all'esordio con la Repubblia Ceca (2-1), Son e compagni tornano in campo per archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ben più complicata la classifica per la selezione di Broos, che dopo la sconfitta al debutto e il pareggio alla seconda giornata, non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria.