Corea del Sud-Sudafrica: orario, diretta, formazioni e dove in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Ultima chiama Mondiale per Corea del Sud e Sudafrica. Reduci dal ko con il Messico (1-0) e prima ancora dal successo all'esordio con la Repubblia Ceca (2-1), Son e compagni tornano in campo per archiviare la qualificazione ai sedicesimi di finale. Ben più complicata la classifica per la selezione di Broos, che dopo la sconfitta al debutto e il pareggio alla seconda giornata, non possono permettersi un risultato diverso dalla vittoria.
Corea del Sud-Sudafrica: dove vederla
L'incontro tra Corea del Sud e Sudafrica è in programma alle ore 3am italiane di giovedì 25 giugno presso lo stadio Stadio BBVA di Monterrey, Messico. Sarà possibile assistere all'evento in diretta streaming sulla piattaforma Dazn.
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Corea del Sud-Sudafrica: le probabili formazioni
COREA DEL SUD (3-4-2-1): Son Heung-min; Han-Beom Lee, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Kim Moon-Hwan, Paik Seung-ho, Hwang In-beom, Seol Young-woo; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min. Ct.: Hong Myung-Bo.
A disposizione: Song Bum-keun, Jo Hyeon-woo, Seol Young-woo, Kim Tae-hyeon, Cho Gue-sung, Hwang Hee-chan, Cho Wi-je, Park Jin-seob, Bae Jun-ho, Oh Hyeon-gyu, Yang Hyun-jun, Castrop, Kim Jin-gyu, Eom Ji-sung, Lee Dong-gyeong.
SUDAFRICA (4-3-3): Williams; Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba; Mbatha, Sithole, Adams; Maseko, Rayners, Appollis. Ct: Broos.
A disposizione: Chaine, Goss, Matuludi, Ndamane, Moremi, Foster, Mofokeng, Makgopa, Kabini, Sibisi, Makhanya, Sebelebele, Cross.
Arbitro: Tello (Argentina); Assistenti: Belatti–Chade (Argentina); Quarto ufficiale: Rojas (Colombia); Var: Mastrangelo (Argentina); Ass. Var: Gallo (Colombia).