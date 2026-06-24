Scozia-Brasile: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Scozia e Brasile si affrontano per ribaltare le carte in tavola del Gruppo C. Gli uomini di Ancelotti sono reduci da un'ottima vittoria - la prima finora dopo il pari contro il Marocco alla prima giornata - contro Haiti: a decidere la gara la doppietta di Cunha ed il solito Vinicius Junior che hanno permesso alla nazionale verdeoro di conquistare momentaneamente la vetta del girone a quota quattro punti. Immediatamente alle spalle degli uomini di Ancelotti si piazza il Marocco a pari punti, grazie alla vittoria rimediata proprio contro la Scozia all'ultimo turno. McTominay e compagni - piazzati al terzo posto con i tre punti ottenuti contro Haiti - dovranno sfruttare appieno quest'occasione, cercando quantomeno di fare punti per mantenere vivo il sogno di finire tra i primi due posti, conquistando la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale del Mondiale.
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Scozia-Brasile: diretta tv e streaming
Il match che andrà in scena questa notte a mezzanotte all'Hard Rock Stadium in Florida tra Scozia e Brasile, valevole per il terzo ed ultimo turno della fase a gironi del Gruppo C, sarà visibile in diretta su DAZN.
Scozia-Brasile: le probabili formazioni
SCOZIA (4-4-1-1): Gunn; Patterson, Hanley, Hendry, Robertson; McGinn, Christie, Ferguson, Tierney; McTominay, Adams. Ct: Clarke. A disposizione: Gordon, Kelly, Hickey, Hyam, McKenna, Ralston, Souttar, Curtis, Fletcher, McLean, Dykes, Gannon-Doak, Hirst, Shankland, Stewart. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: Curtis, Hickey, McLean, Robertson.
BRASILE (4-4-2): Alisson; Douglas Santos, Gabriel, Marquinhos, Danilo; Paquetà, Casemiro, Guimaraes, Martinelli; Cunha, Vinicius Junior. Ct: Ancelotti. A disposizione: Ederson, Weverton, Alex Sandro, Bremer, Ibanez, Leo Pereira, Danilo Santos, Ederson, Fabinho, Endrick, Luiz Enrique, Neymar, Rayan, Thiago. Indisponibili: Raphinha. Squalificati: nessuno. Diffidati: Casemiro, Douglas Santos, Ibanez.
ARBITRO: Ramos (Messico). ASSISTENTI: Morin-Bisguerra (Messico). QUARTO UOMO: Eskas (Norvegia). VAR: Pacheco (Messico). AVAR: Alshehri (Arabia Saudita)-Kwiatkowski (Polonia).