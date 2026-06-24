Scozia-Brasile: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Scozia e Brasile si affrontano per ribaltare le carte in tavola del Gruppo C. Gli uomini di Ancelotti sono reduci da un'ottima vittoria - la prima finora dopo il pari contro il Marocco alla prima giornata - contro Haiti: a decidere la gara la doppietta di Cunha ed il solito Vinicius Junior che hanno permesso alla nazionale verdeoro di conquistare momentaneamente la vetta del girone a quota quattro punti. Immediatamente alle spalle degli uomini di Ancelotti si piazza il Marocco a pari punti, grazie alla vittoria rimediata proprio contro la Scozia all'ultimo turno. McTominay e compagni - piazzati al terzo posto con i tre punti ottenuti contro Haiti - dovranno sfruttare appieno quest'occasione, cercando quantomeno di fare punti per mantenere vivo il sogno di finire tra i primi due posti, conquistando la qualificazione diretta ai sedicesimi di finale del Mondiale.