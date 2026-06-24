Svizzera-Canada: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

VANCOUVER (CANADA) - Con un piede e mezzo già ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, alle ore 21 Svizzera e Canada si giocano il primo posto nel Gruppo B. Dopo due gare, infatti, le due formazioni condividono la vetta della classifica a quota quattro: fermati sull'1-1 all'esordio dal Qatar, gli elvetici hanno poi battuto 4-1 la Bosnia mentre i padroni di casa, che non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 al debutto contro i balcanici, ne hanno rifilati poi sei agli asiatici, con tripletta dello juventino Jonathan David.