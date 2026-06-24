Svizzera-Canada: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

VANCOUVER (CANADA) - Con un piede e mezzo già ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, alle ore 21 Svizzera e Canada si giocano il primo posto nel Gruppo B. Dopo due gare, infatti, le due formazioni condividono la vetta della classifica a quota quattro: fermati sull'1-1 all'esordio dal Qatar, gli elvetici hanno poi battuto 4-1 la Bosnia mentre i padroni di casa, che non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 al debutto contro i balcanici, ne hanno rifilati poi sei agli asiatici, con tripletta dello juventino Jonathan David.
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Svizzera-Canada: diretta tv e streaming
Svizzera-Canada, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo B dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 21 al BC Place di Vancouver e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Svizzera-Canada
SVIZZERA (4-3-3): Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Manzambi, Xhaka, Freuler; Vargas, Embolo, Ndoye. Ct: Yakin.
A disposizione: Mvogo, Keller, Comert, Jaquez, Muheim, Amenda, Sow, Aebischer, Jashari, Zakaria, Amdouni, Itten, Rieder, Okafo, Fassnacht.
CANADA (4-4-2): Crepeau; Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Saliba, Eustaquio, Ahmed; David, Oluwaseyi. Ct: Marsch.
A disposizione: Goodman, St-Clair, Jones, Davies, Waterman, Mobito, Sigur, Millar, Osorio, Choiniere, Shaffelburg, David, Larin, Nelson.
ARBITRO: Abatti (Brasile). ASSISTENTI: Manis-Alves (Brasile). IV UFFICIALE: Ortega (Perù). VAR: Soto (Venezuela). ASS. VAR: Garcia (Uruguay).