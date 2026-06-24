Maza, il talento dell'Algeria che incanta al Mondiale: si ispira a Messi, due big d'Europa su di lui

Quando il “Technical Study Group” della Fifa assegna il premio di “Superior Player of the Match” in una partita di Coppa del Mondo, possiamo star certi che il calciatore in questione non è soltanto bravo, forte o promettente, bensì molto bravo, molto forte o molto promettente. In Giordania-Algeria il titolo di migliore in campo, Mvp come si diceva fino a poco tempo fa, è andato meritatamente al ventenne Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen che ha orchestrato in modo magistrale la rimonta e il sorpasso dei “Fennecs”, le “Volpi del Deserto”, sui mediorientali. Il ct Vladimir Petkovic, ex Lazio, s’affida a questo trequartista dalla tecnica squisita, dai dribbling secchi e dai tocchi geniali che hanno indotto i tifosi algerini a soprannominarlo “Mazadona” . Il suo idolo è sempre stato Messi e ha potuto ottenere la preziosa maglia numero 10 della “Pulce” al termine di Argentina-Algeria di mercoledì scorso («Gliel’avevo chiesta prima», ha spiegato). Un peccato che per sole cinque settimane (data di nascita 24 novembre 2005, a Berlino) non possa entrare a far parte dei candidati al Golden Boy 2026, riservato quest’anno ai giocatori nati a partire dal primo gennaio 2006...

Chi è Ibrahim Maza: origini, scelta della Nazionale e crescita in Germania

Figlio di un algerino e di una vietnamita, avrebbe potuto scegliere fra tre Nazionali. Scartati gli asiatici, ha cominciato nelle giovanili tedesche fino all’Under 20 dopodiché, due anni fa, ha optato per i biancoverdi nordafricani di papà Sofiane, che tutti le estati sin dall’infanzia lo portava sempre in vacanza dai nonni ad Algeri. Esordio il 10 ottobre 2024 nell’incontro di qualificazione per la Coppa delle Nazioni africane contro il Togo. Si dice che Julian Nagelsmann, ct della Germania, non l’abbia presa molto bene... A livello di club “Ibo” Maza ha mosso i primi passi nel Reinickendorf Füchse, società dilettantistica situata nel distretto nord-occidentale di Berlino dove si sono formati anche due campioni tedeschi del calibro di Kevin-Prince Boateng (ex Genoa, Milan, Sassuolo, Fiorentina, Monza) e Thomas Hässler (ex Juventus e Roma). Füchse in tedesco vuol dire Volpi, curiosamente lo stesso soprannome della Nazionale algerina.

Bayer Leverkusen, Barcellona e Arsenal: il futuro di Ibrahim Maza

A 12 anni il passaggio all’Hertha Berlino con cui ha poi debuttato in Bundesliga il 30 aprile 2023 all’Allianz Arena contro il Bayern all’età di 17 anni e 157 giorni. La scorsa estate s’è trasferito per 12 milioni al Bayer Leverkusen dove, sotto la conduzione del tecnico danese Kasper Hjulmand, ha debuttato in Champions League. Assistito dall’agenzia Caa Stellar di Jonathan & Joshua Barnett, ha firmato fino al 2030 per uno stipendio annuo di un milione e 320.000 euro. Poche settimane fa il ds delle “Aspirine” Simon Rolfes ha presentato il nuovo allenatore, il catalano Carles Martínez Novell proveniente dal Tolosa. C’è il rischio che “Mazadona” non possa neppure conoscerlo se verrà ceduto a fine Mondiale al Barcellona o all’Arsenal che se lo contendono. Il club rossonero lo valuta non meno di 45 milioni.