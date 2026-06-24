Mondiale pazzesco: aspettando la 3ª giornata ecco il tabellone dei sedicesimi live, sfide clamorose!

Il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada procede spedito con qualche risultato a sorpresa e con una terza giornata che andrà a determinare quello che sarà il tabellone dei sedicesimi di finale. In questi giorni abbiamo assistito a partite ricche di gol e, soprattutto, alla sfida a distanza tra i grandi campioni: da una parte il record di Messi (18 gol e ancora può aumentarli) e dall'altra la risposta di Ronaldo dopo le critiche. Una doppietta, quella del portoghese, che gli permette di entrare nella storia del Portogallo come miglior marcatore (10 reti) alla Coppa del Mondo (superando Eusebio) e di essere il primo a segnare per sei edizioni della competizione iridata. Non solo, perché all'appello hanno risposto presente anche Mbappé (due lunghezze staccato da Messi nella classifica marcatori generale), Haaland, Vinicius... la vecchia e nuova generazione pronta a sfidarsi per la scarpa d'oro dell'edizione 2026
Mondiali, la situazione attuale
Al termine della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali negli Stati Uniti, il quadro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Sono già sette le nazionali che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale: Messico, Stati Uniti, Germania, Argentina, Francia, Norvegia e Colombia. Sul fronte opposto, Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania e Panama hanno invece salutato la competizione con un turno d’anticipo. Di seguito la situazione attuale del tabellone dei sedicesimi di finale con le uniche quattro squadre certe della loro posizione nel proprio girone:
- GERMANIA-3ABCDF
- 1I-3CDFGH
- 2A-2B
- 1F-2C
- 2K-2L
- 1H-2J
- USA-3BEFIJ
- 1G-3AEHIJ
- 1C-2F
- 2E-2I
- MESSICO-3CEFHI
- 1L-3EHIJK
- ARGENTINA-2H
- 2D-2G
- 1B-3EFGIJ
- 1K-3DEIJL
Il tabellone in tempo reale
Due giornate si sono concluse e ancora una ne manca per completare il quadro, ma è già possibile simulare cosa accadrebbe se i gironi fossero finiti oggi, una situazione cristallizzata al momento con i sedicesimi che andrebbero in scena e con tanti accoppiamenti interessanti. Di seguito il tabellone completo, aspettando le sfide della terza giornata:
- Germania-Paraguay
- Francia-Svezia
- Corea del Sud-Svizzera
- Olanda-Marocco
- Portogallo-Ghana
- Spagna-Austria
- Stati Uniti-Algeria
- Egitto-Repubblica Ceca
- Brasile-Giappone
- Costa d'Avorio-Norvegia
- Messico-Scozia
- Inghilterra-Capo Verde
- Argentina-Uruguay
- Australia-Iran
- Canada-Belgio
- Colombia-Croazia
Il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada procede spedito con qualche risultato a sorpresa e con una terza giornata che andrà a determinare quello che sarà il tabellone dei sedicesimi di finale. In questi giorni abbiamo assistito a partite ricche di gol e, soprattutto, alla sfida a distanza tra i grandi campioni: da una parte il record di Messi (18 gol e ancora può aumentarli) e dall'altra la risposta di Ronaldo dopo le critiche. Una doppietta, quella del portoghese, che gli permette di entrare nella storia del Portogallo come miglior marcatore (10 reti) alla Coppa del Mondo (superando Eusebio) e di essere il primo a segnare per sei edizioni della competizione iridata. Non solo, perché all'appello hanno risposto presente anche Mbappé (due lunghezze staccato da Messi nella classifica marcatori generale), Haaland, Vinicius... la vecchia e nuova generazione pronta a sfidarsi per la scarpa d'oro dell'edizione 2026