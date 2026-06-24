"Sono andati a bere il caffè", al Mondiale si scagliano contro il Var!

Pareggio e recriminazioni . Il Ghana ha bloccato sullo 0-0 l'Inghilterra di Thomas Tuchel , con una gara molto difensivista e pochissimi lampi offensivi. Un punto sudato che permette alla Nazionale guidata da Carlos Queiroz di salire a quattro punti nel Gruppo L, gli stessi degli inglesi e uno in più della Croazia. Si deciderà tutto all'ultima giornata. Ma il commissario tecnico portoghese ha preso di mira la classe arbitrale e il Var per un mancato rigore che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della sfida e forse anche il discorso relativo al passaggio del turno.

Queiroz attacca Var e arbitri

Nonostante un Expected Goals di appena 0.17, il Ghana ha avuto una potenziale occasione per sbloccare la partita contro l'Inghilterra. L'episodio è avventuto a poco meno di venti minuti dalla fine, quando il difensore inglese Ezri Konsa è entrato in ritardo su Prince Adu all’interno dell’area e che si sarebbe presentato solo contro Jordan Pickford. Veementi le proteste ghanesi, ma alla fine l'arbitro Martinez ha fischiato fallo in attacco, facendo ripartire l'Inghilterra con un calcio di punizione.

"Forse è il momento di chiederselo. Siamo sicuri che il VAR stia funzionando a questa Coppa del Mondo? Ho qualche dubbio, perché anche contro l’Inghilterra non è stato assegnato un rigore evidente al Ghana", così Carlos Queiroz ha commentato l'episodio incriminato e il mancato intervento arbitrale in conferenza stampa. Il commissario tecnico portoghese ha poi rincarato la dose, andandoci giù in maniera più pesante. Tradotto: per Queiroz mancano un rigore al Ghana e un cartellino rosso: "L’Inghilterra è stata molto fortunata. Ancora una volta il VAR era andato a prendere un caffè, un caffè inglese. Succede, ma mi piacerebbe che ogni tanto venisse a bere anche il mio. Per me era un episodio chiarissimo: rigore e cartellino rosso. C'è veramente qualcuno che la pensa in maniera diversa?".

La situazione nel Gruppo L

A novanta minuti dal termine, il Gruppo L è ancora senza un vero padrone. L'unica certezza è l'eliminazione di Panama, arrivata dopo le due sconfitte con Ghana e Croazia. L'Inghilterra di Thomas Tuchel sfiderà proprio il fanalino di coda, con la possibilità di salire a sette punti e chiudere il girone al primo posto. Quella tra Ghana e Croazia, invece, ha il sapore dello spareggio. Gli africani hanno quattro punti, uno in più dei croati. La Nazionale di Carlos Queiroz potrà contare su due risultati su tre per il passaggio del turno. Var permettendo.