Un ottimo David non basta al Canada: la Svizzera vince e si prende il primo posto

Svizzera-Canada, la partita

Primi minuti di partita ed Embolo spaventa due volte il Canada: all'11' l'occasione più clamorosa quando, su ottima imbucata di Ricardo Rodriguez, si trova a tu per tu con Crepeau bravissimo a parare in uscita. Più facile invece la parata al 17' su conclusione debole sempre dell'attaccante elvetico. Alla mezz'ora si fa vedere il Canada e lo fa al 33' con David bravissimo a trovare il filtrante in area per Larin il quale controlla e poi cerca il secondo palo, para Kobel. L'attaccante della Juventus replica al 40' servendo questa volta Ahmed che calcia di prima sul primo palo ma Kobel è vigile mettendo in angolo. Al 44' l'attaccante bianconero si mette in proprio con un insidioso tiro da fuori area.

Dopo 40" dalla ripresa si sblocca il punteggio: palla in mezzo dalla destra di Manzambi, Embolo taglia sul primo palo ma la palla finisce sul secondo dove Vargas (perso dalla difesa) stoppa e poi tira con potenza sul primo palo dove Crepeau non puà nulla per l'1-0 Svizzera. Dopo aver servito l'assist per Vargas, Mazambi si toglie anche lo sfizio del gol: lancio di Vargas per Embolo che è bravo prima a vincere in contrasto con De Fougerolles e poi a controllare la sfera in area servendo il compagno in corsa che calcia, non benissimo, ma Crepeau non è impeccabile per il 2-0! Il Canada non si arrende, al 70' David calcia a botta sicura dentro l'area ma viene murato da Elvedi mentre al 76' Promise David, appena entrato, si fa trovare al posto giusto in area ed in allungo al volo insacca per l'1-2 (sfruttando anche una pessima posizione di Kobel) su asisst di Saliba. Nenche 120" dopo il gol e i canadesi sfiorano il 2-2 con il colpo di testa fuori di Cornelius.

Assalto finale dei padroni di casa ma la Svizzera fa buona guardia con Kobel bravissimo al 93' sul colpo di testa ravvicinato di Promise David su calcio d'angolo.