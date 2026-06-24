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Tris Bosnia al Qatar: Alajbegovic show, Dzeko chiude il girone al terzo posto

Mahmic e un'autorete di Al Brake chiudono i giochi, eliminata la nazionale asiatica a cui non basta la firma di Al Haydos
3 min

A Settle, la Bosnia si riprende dopo il poker subito dalla Svizzera e batte senza problema il Qatar col punteggio di 2-0. La nazionale allenata da Barbarez sblocca una gara complicata al minuto 29 grazie ad Alajbegovic che, servito da Basic, si accentra dalla sinistra e scarica in porta sorprendendo Abunada sul suo palo. Il raddoppio bosniaco arriva cinque minuti dopo grazie alla sfortunata deviazione nella propria porta di Al Brake su cross di Dzeko. Ma la nazionale asiatica non molla e al 42' accorcia le distanze con Al Haydos. Il gol che chiude i giochi arriva nella ripresa all'80' grazie a Mahmic che regala così il terzo posto del gruppo B alla squadra di Barbarez e un'ottima posizione nella classifica delle terze qualificate.

Bosnia-Qatar 3-1, la cronaca

La Bosnia ha iniziato con un piglio differente, il 4-4-2 con la coppia Dzeko-Demirovic in attacco ha creato diversi grattacapi alla difesa avversaria. La nazionale che a marzo ha eliminato l'Italia nella finale playoff ha premuto sull'acceleratore dopo l'hydration break: la perla dell'1-0 è arrivata sulla giocata individuale di Alajbegovic, il talento del Salisburgo ha trovato la conclusione dalla distanza che ha beffato Abunada. Il gol ha dato maggior coraggio ai bosniaci che nel giro di cinque minuti, al 34', hanno trovato il 2-0: cross millimetrico di Kolasinac a pescare Dzeko, l'ex Roma e Inter ha cercato i compagni nell'area, determinante la deviazione di Al-Brake a beffare Abunada. L'attaccante simbolo della Bosnia ha sfiorato il 3-0 in contropiede, ma il diagonale è terminato sul palo. A riaprire la sfida, a tre minuti dal termine della prima frazione, è stato Al-Haydos, inseritosi tra le maglie della difesa avversaria coi tempi giusti, decisivo l'assist di Edmilson Junior. In pieno recupero la squadra di Lopetegui ha sfiorato un incredibile pareggio, ma il tiro di Pedro Miguel ha colpito il legno. Nel secondo tempo il copione non è cambiato, la Bosnia ha però sofferto il ritmo a centrocampo da parte degli avversari. Tra i più propositivi del Qatar Afif, punta centrale, ma la difesa bosniaca ha concesso poco e nulla per riaprire la partita. Per evitare ulteriori pericoli Barbarez si è affidato alla panchina schierando Mahmic al posto di Dzeko: il centrocampista dello Slovan Liberec ha archiviato la pratica al 35' trovando la rete del definitivo 3-1. Nel finale ci ha provato ancora Pedro Miguel, ma Vasilj ha salvato il risultato.

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