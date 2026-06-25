Mondiale pazzesco: 3ª giornata iniziata, il tabellone dei sedicesimi live. Sfide clamorose in arrivo!

Il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada procede spedito con qualche risultato a sorpresa e con una terza giornata che determina quello che sarà il tabellone dei sedicesimi di finale. In questi giorni abbiamo assistito a partite ricche di gol e, soprattutto, alla sfida a distanza tra i grandi campioni: da una parte il record di Messi (18 gol e ancora può aumentarli) e dall'altra la risposta di Ronaldo dopo le critiche. Una doppietta, quella del portoghese, che gli permette di entrare nella storia del Portogallo come miglior marcatore (10 reti) alla Coppa del Mondo (superando Eusebio) e di essere il primo a segnare per sei edizioni della competizione iridata. Non solo, perché all'appello hanno risposto presente anche Mbappé (due lunghezze staccato da Messi nella classifica marcatori generale), Haaland, e Vinicius che ha trascinato il Brasile con una doppietta nel 3-0 alla Scozia facendo chiudere i verdeoro al primo posto nel gruppo C. Insomma, la vecchia e la nuova generazione pronte a sfidarsi per la scarpa d'oro dell'edizione 2026.