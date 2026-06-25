Mondiale pazzesco: 3ª giornata iniziata, il tabellone dei sedicesimi live. Sfide clamorose in arrivo!

Il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada procede spedito con qualche risultato a sorpresa e con una terza giornata che determina quello che sarà il tabellone dei sedicesimi di finale. In questi giorni abbiamo assistito a partite ricche di gol e, soprattutto, alla sfida a distanza tra i grandi campioni: da una parte il record di Messi (18 gol e ancora può aumentarli) e dall'altra la risposta di Ronaldo dopo le critiche. Una doppietta, quella del portoghese, che gli permette di entrare nella storia del Portogallo come miglior marcatore (10 reti) alla Coppa del Mondo (superando Eusebio) e di essere il primo a segnare per sei edizioni della competizione iridata. Non solo, perché all'appello hanno risposto presente anche Mbappé (due lunghezze staccato da Messi nella classifica marcatori generale), Haaland, e Vinicius che ha trascinato il Brasile con una doppietta nel 3-0 alla Scozia facendo chiudere i verdeoro al primo posto nel gruppo C. Insomma, la vecchia e la nuova generazione pronte a sfidarsi per la scarpa d'oro dell'edizione 2026.
Mondiali, la situazione attuale
Al termine della seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali negli Stati Uniti, il quadro inizia a delinearsi con maggiore chiarezza. Sono tredici le nazionali che hanno staccato il pass per i sedicesimi di finale: Messico, Stati Uniti, Germania, Argentina, Francia, Norvegia, Colombia a cui si sono successivamente aggiunte Brasile, Marocco, Bosnia, Sudafrica, Svizzera e Canada. Sul fronte opposto, Haiti, Turchia, Tunisia, Giordania, Panama, Qatar e Repubblica Ceca hanno invece già salutato la competizione. Di seguito la situazione attuale del tabellone dei sedicesimi di finale con le uniche quattro squadre certe della loro posizione nel proprio girone:
- GERMANIA vs 3°ABCDF
- 1°I vs 3°CDFGH
- SUDAFRICA vs CANADA
- 1° F vs MAROCCO
- 2°K vs 2°L
- 1°H vs 2°J
- STATI UNITI vs 3°BEFIJ
- 1°G vs 3°AEHIJ
- BRASILE vs 2°F
- 2°E vs 2°I
- MESSICO vs 3°CEFHI
- 1°L vs 3°EHIJK
- ARGENTINA vs 2°H
- 2°D vs 2°G
- SVIZZERA vs 3°EFGIJ
- 1°K vs 3°DEIJL
Questa la situazione aggiornata sulla classifica delle migliori terze:
1 - Bosnia 4 (5:6) - QUALIFICATA
2 - Svezia 3 (6:6)
3 - Croazia 3 (3:4)
4 - Corea del Sud 3 (2:3)
5 - Algeria 3 (2:4)
6 - Paraguay 3 (2:4)
7 - Scozia 3 (1:4)
8 - Capo Verde 2 (2:2)
9 - Belgio 2 (1:1)
10 - RD Congo 1 (1:2)
11 - Ecuador 1 (0:1)
12 - Senegal 0 (3:6)
Il tabellone in tempo reale
Due giornate si sono concluse e la terza è già iniziata, ma in attesa delle ultime partite è già possibile simulare cosa accadrebbe se i gironi fossero finiti oggi, una situazione cristallizzata al momento con i sedicesimi che andrebbero in scena e con tanti accoppiamenti interessanti. Di seguito il tabellone completo, aspettando le altre sfide del terzo turno:
- Germania-Paraguay (29 giugno alle 22.30 ora italiana)
- Francia-Svezia (30 giugno alle 23 ora italiana)
- Sudafrica-Canada (28 giugno alle 21 ora italiana)
- Olanda-Marocco (30 giugno alle 3 ora italiana)
- Portogallo-Ghana (3 luglio all'1 ora italiana)
- Spagna-Austria (2 luglio alle 21 ora italiana)
- Stati Uniti-Bosnia (2 luglio alle 2 ora italiana)
- Egitto-Corea del Sud (1 luglio alle 22 ora italiana)
- Brasile-Giappone (29 giugno alle 19 ora italiana)
- Costa d'Avorio-Norvegia (30 giugno alle 19 ora italiana)
- Messico-Scozia (1 luglio alle 3 ora italiana)
- Inghilterra-Capo Verde (1 luglio alle 18 ora italiana)
- Argentina-Uruguay (4 luglio a mezzanotte ora italiana)
- Australia-Iran (3 luglio alle 20 ora italiana)
- Svizzeria-Algeria (3 luglio alle 5 ora italiana)
- Colombia-Croazia (4 luglio alle 3.30 ora italiana)
*In neretto i sedicesimi certi
Il Mondiale tra Stati Uniti, Messico e Canada procede spedito con qualche risultato a sorpresa e con una terza giornata che determina quello che sarà il tabellone dei sedicesimi di finale. In questi giorni abbiamo assistito a partite ricche di gol e, soprattutto, alla sfida a distanza tra i grandi campioni: da una parte il record di Messi (18 gol e ancora può aumentarli) e dall'altra la risposta di Ronaldo dopo le critiche. Una doppietta, quella del portoghese, che gli permette di entrare nella storia del Portogallo come miglior marcatore (10 reti) alla Coppa del Mondo (superando Eusebio) e di essere il primo a segnare per sei edizioni della competizione iridata. Non solo, perché all'appello hanno risposto presente anche Mbappé (due lunghezze staccato da Messi nella classifica marcatori generale), Haaland, e Vinicius che ha trascinato il Brasile con una doppietta nel 3-0 alla Scozia facendo chiudere i verdeoro al primo posto nel gruppo C. Insomma, la vecchia e la nuova generazione pronte a sfidarsi per la scarpa d'oro dell'edizione 2026.