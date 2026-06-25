Giappone-Svezia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

DALLAS (Stati Uniti) - Giappone-Svezia è un vero spareggio per il secondo posto del gruppo F, visto che logica vorrebbe che l’Olanda non faccia prigionieri contro la disastrata Tunisia reduce da due sconfitte con un gol segnato e 9 subiti. In questo senso la squadra di Moriyasu arriva alla sfida di Arlington in condizioni psicologiche migliori, sull’onda del poker ai tunisini che ha confermato le ottime impressioni destate al debutto contro l’Olanda (2-2). Il grande assente (oltre a Mitoma, nemmeno in lista) resta Takefusa Kubo, ancora non pienamente recuperato dall’infortunio al ginocchio rimediato nel finale della partita contro gli arancioni. La tabella di marcia prosegue senza intoppi, con il rientro in gruppo per una sessione leggera, ma schierarlo contro gli svedesi equivarrebbe a forzare un recupero di cui i giapponesi hanno bisogno fino a un certo punto, visti i 4 punti in classifica