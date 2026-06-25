Tunisia-Olanda: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

KANSAS CITY (Stati Uniti) - Meglio arrivare primi o secondi nel girone? Il dibattito timidamente fa capolino in Olanda, ma non riguarda tanto il possibile avversario nei sedicesimi quanto il conseguente cambio di location. In caso di vittoria nel girone infatti gli Oranje sarebbero costretti a trasferirsi da Kansas City a Monterrey in Messico, un trasloco che porterebbe con sé la necessità di un rapido adattamento all’altura e un consistente aumento delle temperature medie rispetto al buen retiro nel Missouri e all’eventuale sedicesimo che la seconda del girone giocherebbe a Houston, comunque non esattamente un paradiso di frescura.

Pensieri più o meno cattivi della stampa locale, che però non sfiorano minimamente Ronald Koeman, determinato non solo a vincere il girone ma anche a sfruttare l’opportunità di una Tunisia oggettivamente allo sbando, per perfezionare meccanismi e scelte in vista delle imminenti partite senza un domani. La prima e più dolorosa riguarda la scelta dell’attaccante titolare, con la gerarchia ormai ben consolidata in favore di Brobbey, a maggior ragione dopo la doppietta alla Svezia. Dolorosa soprattutto per Malen, a secco da sei gare in maglia Oranje, che dopo l’esordio da punta centrale e la seconda partita da esterno d’attacco, pare destinato ad accomodarsi in panchina a partire dalla terza gara.