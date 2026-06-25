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Curacao-Costa d'Avorio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Le due nazionali si sfidano nell'ultimo turno del girone E. La selezione caraibica, guidata da Dick Advocaat, cerca una clamorosa impresa
2 min
Curacao-Costa d'Avorio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026© APS

La Costa d'Avorio arriva all'appuntamento con mezza qualificazione già in tasca. Eppure per Curaçao non è un'occasione da sprecare: la nazionale caraibica, guidata da Dick Advocaat, ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Wahi, Kessié e compagni aspettano gli uomini di Advocaat al Philadelphia Stadium, dove un'impresa clamorosa potrebbe ancora riscrivere la storia della piccola isola caraibica ai Mondiali 2026. I favori del pronostico e dei bookmakers sono pesantemente sbilanciati verso la Costa d'Avorio, ma la nazionale caraibica - con 180mila abitanti la più piccola mai qualificata a un Mondiale di calcio - si è guadagnata la chance di giocarsi all'ultima giornata una qualificazione ai sedicesimi di finale che rientrerebbe di diritto tra le grandi imprese del Mondiale.

Segui Curacao-Costa d'Avorio LIVE sul nostro sito

Curacao-Costa d'Avorio: diretta tv e streaming

La gara in programma questa sera alle 22 al Philadelphia Stadium di Philadelphia, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi, sarà visibile in diretta su Dazn.

Curacao-Costa d'Avorio: le probabili formazioni

CURACAO (4-3-1-2): Room; Floranus, Bazoer, Obispo, Fonville; L. Bacuna, Comenenci, J. Bacuna; Chong; Locadia, Hansen. Ct: Advocaat. A disposizione: Bodak, Doornbusch, Gaari, Roemeratoe, Antonisse, Noslin, Martha, Margaritha, Kuwas, Kastaneer, Brenet, Felida, Sambo, Gorre, Van Eijma.

COSTA D'AVORIO (4-4-2): Y. Fofana; Konan, Agbadou, Kossounou, G. Doué; Touré, S. Fofana, Kessié, Y. Diomandé; Wahi, Pépé. Ct: Faé. A disposizione: Koné, Lafont, O. Diomandé, Seri, Opéri, Sangaré, Guessand, Guiagon, Oulai, Diallo, Adingra, Diakité, Bonny, Ndicka.

ARBITRO: Nyberg (Svezia). ASSISTENTI: Beigi-Soderkvist (Svezia). QUARTO UOMO: Schaerer (Svizzera). VAR: Del Cerro Grande (Spagna). AVAR: Gonzalez (Uruguay).

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

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