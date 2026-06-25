Curacao-Costa d'Avorio: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La Costa d'Avorio arriva all'appuntamento con mezza qualificazione già in tasca. Eppure per Curaçao non è un'occasione da sprecare: la nazionale caraibica, guidata da Dick Advocaat, ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Wahi, Kessié e compagni aspettano gli uomini di Advocaat al Philadelphia Stadium, dove un'impresa clamorosa potrebbe ancora riscrivere la storia della piccola isola caraibica ai Mondiali 2026. I favori del pronostico e dei bookmakers sono pesantemente sbilanciati verso la Costa d'Avorio, ma la nazionale caraibica - con 180mila abitanti la più piccola mai qualificata a un Mondiale di calcio - si è guadagnata la chance di giocarsi all'ultima giornata una qualificazione ai sedicesimi di finale che rientrerebbe di diritto tra le grandi imprese del Mondiale.