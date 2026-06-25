Paraguay-Australia: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali in tempo reale

SAN FRANCISCO (Stati Uniti) - Paraguay-Australia è una di quelle partite che il Mondiale allargato rende più frequenti e, per certi versi, più interessanti: non una sfida tra potenze tradizionali, ma un confronto diretto tra due squadre costruite sulla stessa idea di fondo. Prima non perdere. Poi, se possibile, colpire. In palio c’è la qualificazione, probabilmente raggiungibile anche con un pareggio, ma proprio per questo la gara rischia di vivere su un equilibrio instabile: aspettare troppo può diventare pericoloso, forzare troppo può essere fatale. La chiave sarà disciplinare oltre che tattica. Il Paraguay ha già pagato il rosso diretto di Almirón e porta con sé una partita che può diventare ruvida. L’Australia ha quattro giocatori ammoniti dopo le prime due gare: Bos, Circati, Souttar e Italiano. Sono nomi pesanti perché riguardano soprattutto la linea difensiva e le corsie laterali. In una partita da dentro o fuori, un cartellino può pesare quanto un gol: condiziona i duelli, abbassa l’aggressività, modifica le marcature preventive.